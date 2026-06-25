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Тіньовий ринок сигарет сягає майже 20% — статистика
13:46 25.06.2026 |
У квітні 2026 року частка нелегальної тютюнової продукції в Україні зросла до 19,8% від загального обсягу ринку.
Про це свідчать дані проєкту "Моніторинг нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні", який проводить Kantar Україна.
Основним фактором зростання стало збільшення обсягів контрафактної продукції, зокрема сигарет із підробленими акцизними марками.
Водночас рівень продукції, маркованої Duty Free або призначеної для експорту та нелегально реалізованої в Україні, залишається стабільним від початку року, хоча й перевищує показники 2025 року.
Річні втрати державного бюджету через несплату податків оцінюються у рекордні 33,3 млрд грн.
38% від загального обсягу контрафакту становлять сигарети локальних виробників з підробленими акцизними марками. Основним виробником такої продукції, відповідно до маркування на упаковці, залишається Marshall Finest Tobacco (United Tobacco) / VK Tobacco FZE.
У сегменті продукції, маркованої Duty Free або призначеної для експорту та нелегально реалізованої в Україні, 55% сигарет вироблені Винниківською тютюновою фабрикою, ще 44% - Marshall Finest Tobacco.
Найпоширенішими торговими марками цієї категорії залишаються Compliment, Marshall, Manchester, Urta, Lifa та Brut.
68% всієї нелегальної продукції зосереджено у семи регіонах:
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