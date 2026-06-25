ЄС оголосив про запуск великого інвестфонду для відбудови України

Європейський Союз оголосив про запуск Європейського флагманського фонду (European Flagship Fund) - найбільшого інвестиційного фонду акціонерного капіталу, створеного спеціально для відбудови України. Про це 25 червня під час Конференції з відновлення України у польському Гданську заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

«Торік на Конференції з відновлення в Римі ми оголосили про створення Європейського флагманського фонду - найбільшого інвестиційного фонду акціонерного капіталу, присвяченого відбудові України. Сьогодні цей фонд готовий до роботи», - сказала вона.

За словами фон дер Ляєн, фонд інвестуватиме у стратегічні галузі української економіки - чисту енергетику, інфраструктуру та компанії з високим потенціалом зростання, які мають забезпечити розвиток країни у найближчі десятиліття.

Фонд підтримують Європейський Союз, Польща, Франція, Німеччина та Італія. За словами президентки Єврокомісії, вже цього року він може мобілізувати до 500 мільйонів євро, а згодом його обсяг планують збільшити до 1 мільярда євро. Державний капітал братиме на себе першу частину ризиків, що, як очікується, допоможе залучити масштабні приватні інвестиції.

«Послання для інвесторів просте: інвестуючи в Україну, ви інвестуєте не лише в її майбутнє, а й у майбутнє Європи», - наголосила фон дер Ляєн.

Президентка Єврокомісії зазначила, що ЄС уже став найбільшим джерелом інвестиційної підтримки та механізмів розподілу ризиків для України. За її словами, Євросоюз фінансує відбудову українських міст, підтримує енергетичний сектор та надає фінансування бізнесу, зокрема у прифронтових регіонах.

Вона також нагадала, що від початку повномасштабного вторгнення Росії Європейський Союз та його держави-члени надали Україні 200 мільярдів євро економічної, фінансової та військової допомоги. Крім того, у межах програми Ukraine Support Loan ЄС планує виділити ще 90 мільярдів євро протягом наступних двох років.

Конференція з відновлення України (Ukraine Recovery Conference) проходить 24-26 червня у польському Гданську. У ній беруть участь представники урядів, міжнародних фінансових інституцій, бізнесу та громадянського суспільства. Основна мета заходу - мобілізувати міжнародні інвестиції та підтримку для відбудови України.