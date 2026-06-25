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АНАЛІТИКА

Податковий внесок переробної промисловості сягнув майже 18%

10:28 25.06.2026 |

Економіка

За підсумками січня-травня 2026 року найбільший внесок у наповнення зведеного бюджету забезпечили підприємства переробної промисловості, на які припало 17,9% усіх податкових надходжень.

Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби.

У порівнянні з аналогічним періодом 2025 року найбільше зростання сплачених податків зафіксовано чотирьох секторах:

  • переробна промисловість ‒ +25,8 млрд грн (+17,3%);
  • фінансова та страхова діяльність ‒ +24,9 млрд грн (+32,2%);
  • державне управління та оборона, обов'язкове соціальне страхування ‒ +17,1 млрд грн (+17,4%);
  • оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів ‒ +14,4 млрд грн (+9,9%).

    • Нагадаємо, міністерство економіки України планує збільшити частку переробної промисловості у ВВП до 20%. Наразі цей показник становить 8,8%, а за останній рік він зріс на 1 відсотковий пункт.

    Як повідомлялося, у січні-лютому 2026 року підприємства торгівлі та переробної промисловості забезпечили майже 36% податкових надходжень до зведеного бюджету України. 
    За матеріалами: БізнесЦензор
     

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