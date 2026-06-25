Податковий внесок переробної промисловості сягнув майже 18%

За підсумками січня-травня 2026 року найбільший внесок у наповнення зведеного бюджету забезпечили підприємства переробної промисловості, на які припало 17,9% усіх податкових надходжень.

Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби.

У порівнянні з аналогічним періодом 2025 року найбільше зростання сплачених податків зафіксовано чотирьох секторах:

переробна промисловість ‒ +25,8 млрд грн (+17,3%);

фінансова та страхова діяльність ‒ +24,9 млрд грн (+32,2%);

державне управління та оборона, обов'язкове соціальне страхування ‒ +17,1 млрд грн (+17,4%);

оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів ‒ +14,4 млрд грн (+9,9%).

Нагадаємо, міністерство економіки України планує збільшити частку переробної промисловості у ВВП до 20%. Наразі цей показник становить 8,8%, а за останній рік він зріс на 1 відсотковий пункт.

Як повідомлялося, у січні-лютому 2026 року підприємства торгівлі та переробної промисловості забезпечили майже 36% податкових надходжень до зведеного бюджету України.