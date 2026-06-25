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Податковий внесок переробної промисловості сягнув майже 18%
10:28 25.06.2026 |
За підсумками січня-травня 2026 року найбільший внесок у наповнення зведеного бюджету забезпечили підприємства переробної промисловості, на які припало 17,9% усіх податкових надходжень.
Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби.
У порівнянні з аналогічним періодом 2025 року найбільше зростання сплачених податків зафіксовано чотирьох секторах:
Нагадаємо, міністерство економіки України планує збільшити частку переробної промисловості у ВВП до 20%. Наразі цей показник становить 8,8%, а за останній рік він зріс на 1 відсотковий пункт.
Як повідомлялося, у січні-лютому 2026 року підприємства торгівлі та переробної промисловості забезпечили майже 36% податкових надходжень до зведеного бюджету України.
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