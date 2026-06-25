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Атаки РФ по портах коштують Україні до $900 млн валютної виручки на місяць
09:30 25.06.2026 |
Через пошкодження портової інфраструктури Україна щомісяця недоотримує майже $900 млн валютної виручки від експорту зерна. Про це йдеться в матеріалі LIGA.net з посиланням на оцінку заступника міністра економіки Тараса Висоцького.
Чому це важливо. Морські порти забезпечують понад 90% аграрного експорту України. Їхня стабільна робота напряму впливає на валютні надходження, доходи аграріїв та фінансування економіки в умовах війни.
Головне. За оцінкою Висоцького, через пошкодження портової інфраструктури Україна зможе експортувати близько 4 млн тонн зерна на місяць замість 6 млн тонн. За нинішніх світових цін на пшеницю це означає втрату близько $900 млн валютної виручки щомісяця.
Співрозмовники LIGA.net серед представників бізнесу та уряду припускають, що в липні-серпні Росія може посилити удари по портах Великої Одеси. За їхніми оцінками, це може ще більше ускладнити логістику та збільшити втрати експортерів.
Власник агрокомпанії Growex Богдан Лукіянчук прогнозує, що Росія може посилити атаки на порти під час жнив, коли близько 30% нового врожаю надходитиме безпосередньо до портів. За його словами, атаки в цей час можуть вибити українське зерно з глобальних ринків, що вигідно російським зерновим експортерам.
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