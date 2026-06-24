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Бюджетні плани: мінімальна зарплата може зрости до ₴11,1 тис. до 2029 року
09:08 24.06.2026 |
Бюджетна декларація на 2027-2029 роки допускає зростання мінімальної заробітної плати до 11,1 тис. грн в 2029 році.
Згідно з постановою уряду №793 від 17 червня, якою схвалено Бюджетну декларацію на 2027-2029 роки, зазначається, що на 2027-2029 роки буде враховано такі прогнозні розміри мінімальної заробітної плати: з 1 січня 2027 року в розмірі 9 546 грн; з 1 січня 2028 року в розмірі 10 377 грн; з 1 січня 2029 року в розмірі 11 114 грн.
Крім того, будуть враховуватися показники посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки: з 1 січня 2027 року в розмірі 3 819 грн; з 1 січня 2028 року в розмірі 4 151 грн; з 1 січня 2029 року в розмірі 4 446 грн.
Водночас зазначається, що Верховна Рада України та Кабінет міністрів України будуть спрямовувати зусилля на вдосконалення умов оплати праці працівників бюджетної сфери, зокрема шляхом "відв'язки" розмірів посадових окладів від розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Крім того, у 2027-2029 роках прогнозні розміри прожиткового мінімуму розраховано з урахуванням підвищення темпів індексу споживчих цін для відповідного року, що становитиме з розрахунку на одну особу з 1 січня 2027 року - 3 559 грн; з 1 січня 2028 року - 3 876 грн; з 1 січня 2029 року 4 151 грн.
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