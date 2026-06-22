Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Контроль якості озброєння за стандартами НАТО: Кабмін затвердив нові правила

09:01 22.06.2026 |

Економіка

Кабінет Міністрів України затвердив Положення про уповноважений орган з державного гарантування якості - Головне управління державного гарантування якості Міноборони. Документ окреслив завдання та функції установи за стандартами НАТО, пояснили в МОУ.

Уряд, зокрема, встановив прямі заборони аудиторам, які перевіряють якість озброєння для оборонних замовлень:

  • не приймати від виконавців контрактів винагороди чи пільги;
  • не лобіювати їхні інтереси під час перевірок;
  • не працевлаштовуватися у цих підприємств протягом року після завершення повноважень.
    • "Документ вперше на рівні постанови КМУ визначає завдання і функції цього органу та закріплює його операційну незалежність: втручання у результати перевірок заборонено, зокрема і з боку керівництва Міноборони", - пояснили в МОУ.

    Положення, яке затвердив Кабмін, розробляли за стандартами НАТО серії AQAP і узгоджується з Директивою ЄС 2009/81/ЄС щодо оборонних закупівель.

    "Це створює правове підґрунтя для взаємного визнання результатів перевірок якості з державами-партнерами", - прокоментували в Міноборони.

    Завданням Головного управління державного гарантування якості Міноборони є оцінка спроможностей підприємств виконати оборонне замовлення. Орган також перевіряє дотримання вимог щодо якості товарів, робіт і послуг за державними контрактами.

    "Перевірки проводяться в інтересах державних замовників - як при внутрішніх закупівлях, так і при реалізації міжнародних контрактів з експорту та імпорту оборонної продукції", - розповіли в Міністерстві.

    Раніше "Оборонка" розповідала, що Кабінет Міністрів України розширив механізм ліцензування інтелектуальної власності у сфері оборони.

    За матеріалами: oboronka.mezha.ua
     

    ТЕГИ

    Курс НБУ на сьогодні
     
    		 за
    		 курс
    		 uah
    		 %
    USD
    		 1
    		 44,9067
    		  0,0058
    		 0,01
    EUR
    		 1
    		 51,4631
    		  0,0068
    		 0,01

    Курс обміну валют на 19.06.26, 09:29
      куп. uah % прод. uah %
    USD 44,6739  0,08 0,17 45,1617  0,11 0,24
    EUR 51,3152  0,23 0,45 51,9635  0,25 0,48

    Міжбанківський ринок на 19.06.26, 17:02
      куп. uah % прод. uah %
    USD 44,8300  0,09 0,20 44,8600  0,09 0,20
    EUR 51,4020  0,14 0,28 51,4230  0,14 0,27

    ТОП-НОВИНИ

    ПІДПИСКА НА НОВИНИ

     

    Бізнес