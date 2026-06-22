Контроль якості озброєння за стандартами НАТО: Кабмін затвердив нові правила

Кабінет Міністрів України затвердив Положення про уповноважений орган з державного гарантування якості - Головне управління державного гарантування якості Міноборони. Документ окреслив завдання та функції установи за стандартами НАТО, пояснили в МОУ.

Уряд, зокрема, встановив прямі заборони аудиторам, які перевіряють якість озброєння для оборонних замовлень:

не приймати від виконавців контрактів винагороди чи пільги;

не лобіювати їхні інтереси під час перевірок;

не працевлаштовуватися у цих підприємств протягом року після завершення повноважень.

"Документ вперше на рівні постанови КМУ визначає завдання і функції цього органу та закріплює його операційну незалежність: втручання у результати перевірок заборонено, зокрема і з боку керівництва Міноборони", - пояснили в МОУ.

Положення, яке затвердив Кабмін, розробляли за стандартами НАТО серії AQAP і узгоджується з Директивою ЄС 2009/81/ЄС щодо оборонних закупівель.

"Це створює правове підґрунтя для взаємного визнання результатів перевірок якості з державами-партнерами", - прокоментували в Міноборони.

Завданням Головного управління державного гарантування якості Міноборони є оцінка спроможностей підприємств виконати оборонне замовлення. Орган також перевіряє дотримання вимог щодо якості товарів, робіт і послуг за державними контрактами.

"Перевірки проводяться в інтересах державних замовників - як при внутрішніх закупівлях, так і при реалізації міжнародних контрактів з експорту та імпорту оборонної продукції", - розповіли в Міністерстві.

Раніше "Оборонка" розповідала, що Кабінет Міністрів України розширив механізм ліцензування інтелектуальної власності у сфері оборони.