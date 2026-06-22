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Контроль якості озброєння за стандартами НАТО: Кабмін затвердив нові правила
09:01 22.06.2026 |
Кабінет Міністрів України затвердив Положення про уповноважений орган з державного гарантування якості - Головне управління державного гарантування якості Міноборони. Документ окреслив завдання та функції установи за стандартами НАТО, пояснили в МОУ.
Уряд, зокрема, встановив прямі заборони аудиторам, які перевіряють якість озброєння для оборонних замовлень:
"Документ вперше на рівні постанови КМУ визначає завдання і функції цього органу та закріплює його операційну незалежність: втручання у результати перевірок заборонено, зокрема і з боку керівництва Міноборони", - пояснили в МОУ.
Положення, яке затвердив Кабмін, розробляли за стандартами НАТО серії AQAP і узгоджується з Директивою ЄС 2009/81/ЄС щодо оборонних закупівель.
"Це створює правове підґрунтя для взаємного визнання результатів перевірок якості з державами-партнерами", - прокоментували в Міноборони.
Завданням Головного управління державного гарантування якості Міноборони є оцінка спроможностей підприємств виконати оборонне замовлення. Орган також перевіряє дотримання вимог щодо якості товарів, робіт і послуг за державними контрактами.
"Перевірки проводяться в інтересах державних замовників - як при внутрішніх закупівлях, так і при реалізації міжнародних контрактів з експорту та імпорту оборонної продукції", - розповіли в Міністерстві.
Раніше "Оборонка" розповідала, що Кабінет Міністрів України розширив механізм ліцензування інтелектуальної власності у сфері оборони.
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