Українські порти вийшли на 40 млн тонн оброблених вантажів з початку року

Українські морські порти з початку цього року обробили 40 млн тонн вантажів. Понад половину цього обсягу - більше ніж 20 млн тонн - становить аграрна продукція.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр із відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Він наголосив, що цей результат досягнуто в умовах постійних російських атак - із початку року РФ спрямувала на українські порти понад 1,5 тис. ударних безпілотників.

Пошкодження портів

За даними Кулеби, від початку повномасштабного вторгнення Росія пошкодила або знищила 966 об'єктів портової інфраструктури та понад 200 цивільних суден. Унаслідок атак на порти постраждали або загинули 257 цивільних людей.

"Попри всі виклики Український морський коридор продовжує працювати. Порти забезпечують стабільний експорт української продукції, є опорою економіки держави та зберігають роль України як важливого учасника світових логістичних і продовольчих ланцюгів", - наголосив Кулеба.

Український експорт

Нагадаємо, із часу запуску в 2023 році станом на початок червня 2026 року українським морським коридором було транспортовано 200 млн тонн вантажів, із яких 118 млн тонн становить зернова продукція.

Також повідомлялося, що Україна за неповні шість місяців поточного року погодила 23 нових напрямів та торговельних умов для експорту продукції. Таким чином, це вже більше, ніж за весь 2025 рік, коли було відкрито 22 нових ринки.

Розвиток портів

Раніше повідомлялося, що Світовий банк оприлюднив аналітичні напрацювання щодо поточного стану портової галузі України, ключових викликів її розвитку та можливих напрямів реформ.

До того повідомлялося, що найбільший у світі контейнерний перевізник Mediterranean Shipping Company (MSC) придбав 51% частки контейнерного термінала TIS, який входить до складу найбільшої приватної стивідорної групи України.

У середині травня конкурсна комісія розпочала процедуру конкурентного діалогу в рамках концесійного конкурсу щодо першого (універсального) та контейнерного терміналів у порту "Чорноморськ".