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Силовики прийшли до ФДМУ через можливе заниження ціни Ocean Plaza

08:12 19.06.2026 |

Економіка

У посадовців Фонду державного майна України провели обшуки. Правоохоронці перевіряють можливі зловживання під час підготовки до продажу ТРЦ Ocean Plaza.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Слідчі розслідують провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України - зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Йдеться про можливі зловживання під час підготовки до продажу ТРЦ Ocean Plaza, активу, стягнутого в дохід держави за рішенням Вищого антикорупційного суду.

За даними слідства, окремі службовці Фонду державного майна України могли діяти в інтересах представників комерційних структур для створення умов продажу цього активу заздалегідь визначеному суб'єкту господарювання за штучно заниженою вартістю.

Зокрема, під час розслідування, перевіряють факти можливого впливу на процедуру оцінки ТРЦ, формування стартової ціни аукціону, визначення умов продажу та обмеження кола потенційних покупців, що може призвести до продажу державного активу за ціною, що не відповідає його реальній ринковій вартості, s спричинити збитки державному бюджету України.

В ОГП заявили, що 18 червня межах кримінального провадження провели обшуки за місцями проживання окремих службових осіб Фонду державного майна України. Під час слідчих дій вилучили документи, які можуть мати значення для розслідування. Досудове розслідування триває.

Тим часом голова Фонд державного майна Дмитро Наталуха заявив, що стверджує, що правоохоронці провели обшуки «по ухвалі суду, яка не витримує жодної критики». 

«Вчора Фонд державного майна України виграє без перебільшення історичну справу в касаційному суді, і підтверджує право держави реалізувати своє унікальне майно саме шляхом відкритого аукціону, а не в одні руки одному учаснику, як того так хотів позивач.

А вже сьогодні о 6 ранку до частини команди Фонду приходять наші славетні правоохоронці з обшуками [...] Але вони приходять жорстко, зухвало, з побиттям, хамством і в порушення не лише процесуальних норм, але й правил звичайної порядності», - написав він.
За матеріалами: hromadske.ua
 

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