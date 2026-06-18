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АНАЛІТИКА

Дохід від приватизації за 5 місяців сягнув ₴1 мільярда — держава

12:40 18.06.2026 |

Економіка

За п'ять місяців до державного бюджету України надійшло понад мільярд гривень від приватизації, усього ж на цей рік встановлено план надходжень у розмірі два мільярда гривень.

Про це повідомляє комітет з питань економічного розвитку Верховної Ради.

У межах парламентського контролю комітет здійснив черговий моніторинг надходжень коштів до державного бюджету України від приватизації держмайна, говориться у повідомленні.

З 1 січня по 31 травня 2026 року приватизації підлягають 19 об'єктів великої приватизації та 1255 об'єктів малої приватизації.

Від приватизації та безпосередньо пов'язаних із нею процесів протягом відповідного періоду перераховано до бюджету 1 041 091,31 тис. грн.

Також законом "Про Державний бюджет України на 2026 рік" визначено обсяг надходжень від орендної плати за користування держмайном у розмірі 800 мільйонів грн.

З початку поточного року ФДМУ забезпечив надходження до Державного бюджету від орендної плати за користування державним майном у розмірі 409,8 мільйона гривень.

За матеріалами: Економічна правда
 

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