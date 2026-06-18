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АНАЛІТИКА

ПДВ на роботів скасували: уряд готує нові кредити для бізнесу — Свириденко

09:07 18.06.2026 |

Економіка

Серед ключових пріоритетів уряду у сфері підтримки бізнесу - подальше виведення економіки з тіні та спрощення регуляторних процедур.

Як передає Укрінформ, про це Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила в Телеграмі за підсумками засідання Ради з питань підтримки підприємництва.

За її словами, після попереднього, квітневого засідання Ради підтримки підприємництва уряд опрацював і вже реалізував низку важливих рішень.

"Зокрема, разом із Верховною Радою спростили процедури для оборонних підприємств, поширили вимоги локалізації на оборонні закупівлі та скасували ПДВ на наземні роботизовані комплекси. Для підтримки бізнесу в енергетичній сфері запустили доступне кредитування розвитку розподіленої генерації та створили умови для швидкого підключення нових потужностей", - поінформувала очільниця уряду.

Також розширено пакет підтримки для бізнесу, який постраждав від російських обстрілів.

"З 1 липня запрацює нова програма кредитування, яка доповнить чинні інструменти в межах політики «Зроблено в Україні»", - нагадала Свириденко.

За її словами, під час чергового засідання Ради з питань підтримки підприємництва було домовлено про конкретні дії у відповідь на запити бізнесу. Серед ключових пріоритетів - подальше виведення економіки з тіні, спрощення регуляторних процедур і покращення умов для ведення бізнесу.

Окремо обговорювалася стратегія «Економіка майбутнього», яку уряд розробив спільно зі Світовим банком та міжнародними експертами. Ця стратегія, зауважила Свириденко, закладає основу для системної трансформації української економіки.

"Наша мета - побудувати економіку, що спирається на сильний приватний сектор, інвестиції, сучасну промисловість і європейські правила", - заявила очільниця уряду.

Вона подякувала за відкритий діалог усім учасникам засідання Ради з питань підтримки підприємництва. На переконання Свириденко, саме партнерство держави та бізнесу допомагає українській економіці вистояти, відновлюватися і зростати.
 

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