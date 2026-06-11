В Україні розпочали прийом заявок на другий рік програми BLOOM

В Україні розпочинається другий рік комплексної програми BLOOM, спрямованої на підтримку людей, бізнесів та громад, які постраждали від війни.

Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

«Програма BLOOM допомагає українцям посилювати власну спроможність, розвивати бізнес, здобувати нові професійні навички та створювати точки зростання для своїх громад. Наше завдання - зробити так, щоб кожен українець мав шанс реалізувати свій потенціал і будувати майбутнє в Україні», - зазначила віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики - міністерка культури Тетяна Бережна.

У межах програми підтримку можуть отримати самозайняті особи, мікро-, малі та середні підприємства (МСП), підприємці-початківці, внутрішньо переміщені особи (ВПО), ветерани, представники спільнот, які постраждали від війни та проживають у регіонах, на яких ведуться (велися) бойові дії.

Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Олександр Циборт наголосив на ролі малого та середнього бізнесу в економіці України.

За його словами, МСП становлять 99,97% усіх суб'єктів підприємництва, забезпечують понад 80% робочих місць у бізнесі та формують понад 60% доданої вартості в економіці.

Програма діє у Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Одеській, Сумській та Запорізькій областях, а за окремими напрямами також охоплює Полтавщину та всю територію України.

Ініціатива передбачає три компоненти підтримки. Перший - фінансова допомога для мікробізнесу у розмірі від $1 000 до $5 000 залежно від категорії заявників на закупівлю обладнання та запуск або відновлення діяльності.

Для малого та середнього бізнесу передбачена допомога у розмірі від $17 тисяч до $30 тисяч на розширення діяльності, створення нових і збереження наявних робочих місць. Особлива увага приділятиметься підприємствам, які інтегрують у свою роботу вразливі категорії населення та мають соціальний вплив на свої громади.

Окремий напрям програми передбачає підтримку ветеранів і ветеранок, зокрема через кар'єрний супровід, перекваліфікацію та розвиток адаптивного спорту.