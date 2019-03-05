НБУ раскрыл детали обналичивания 1 млрд грн в Укрсоцбанке

Национальный банк получил официальное сообщение об обжаловании Укрсоцбанком в судебном порядке ноябрьского решения НБУ о наложении штрафа на Укрсоцбанк в размере 30,455 млн грн, поэтому решил предать огласке суть выявленных в Укрсоцбанке фактов.

В НБУ заявляют, что статья 60 Директивы ЕС 2015/849 от 20 мая 2015 года о предотвращении использования финансовой системы для отмывания денег и финансирования терроризма обязывает государства публиковать информацию о применении их госорганами административного наказания или мер за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга, а также - об обжаловании таких решений и любую дополнительную информацию о результатах такого обжалования. Украина обязалась перед ЕС и МВФ имплементировать ее.

НБУ выявил несоответствие цели поступления средств на счета физлиц - клиентов банка информации об их профессиональной деятельности. Например, продавец, грузчик и монтажник получали средства в качестве оплаты за услуги проектирования, услуги андеррайтинга страховых рисков, юридические и бухгалтерские услуги и т.д.; а тракторист, продавец, официант - за разработку и тестирование программного обеспечения, веб-дизайна, промоутерские услуги.

Аудиторы НБУ также выявили случай снятия средств наличными физическим лицом, которое на момент осуществления этой операции было умершим. А 99 лиц и 42 лица-контрагента фигурируют в уголовных производствах (в частности по ч.1 ст.209, ч.1 ст. 205, ч.1 ст.212, ст. 185, 187, 309 Уголовного кодекса Украины). Кроме того, в НБУ утверждают, что отдельные финансовые операции проводились с использованием документов с признаками фиктивности или вообще при отсутствии подтверждающих документов. При этом банк некоторым клиентам все же устанавливал неприемлемо высокий уровень риска и отказывал в обслуживании в связи с «проведением рисковых операций».

«В то же время другим клиентам, которые осуществляли похожие по сути или содержанию операции, банк не отказывал в обслуживании. Кроме того, открывал счета новым клиентам, которые в дальнейшем осуществляли аналогичные по содержанию операции. Банк также устанавливал некоторым клиентам более низкие тарифы на выдачу наличных средств с их текущих счетов, чем предусмотренные соответствующим тарифным пакетом банка», - сказали в НБУ.

Вывод Нацбанка в значительной степени совпадал с выводами внутреннего аудита банка, в частности, в нем отмечается, что:

1) общая система внутренних контролей в сфере борьбы с отмыванием средств оценена на недостаточном уровне;

2) недостаточная организация системы контроля за проведением рисковых операций клиентами из-за недостатка превентивных мер и недостаточную автоматизацию процедур анализа и выявления операций, не имеющих экономической обоснованности или имеются признаки фиктивности;

3) работниками банка не уделялось должное внимание качеству изучения клиента.