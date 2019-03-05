Финансовые новости
- |
- 05.03.19
- |
- 13:08
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
НБУ раскрыл детали обналичивания 1 млрд грн в Укрсоцбанке
09:35 05.03.2019 |
Национальный банк получил официальное сообщение об обжаловании Укрсоцбанком в судебном порядке ноябрьского решения НБУ о наложении штрафа на Укрсоцбанк в размере 30,455 млн грн, поэтому решил предать огласке суть выявленных в Укрсоцбанке фактов.
В НБУ заявляют, что статья 60 Директивы ЕС 2015/849 от 20 мая 2015 года о предотвращении использования финансовой системы для отмывания денег и финансирования терроризма обязывает государства публиковать информацию о применении их госорганами административного наказания или мер за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга, а также - об обжаловании таких решений и любую дополнительную информацию о результатах такого обжалования. Украина обязалась перед ЕС и МВФ имплементировать ее.
НБУ выявил несоответствие цели поступления средств на счета физлиц - клиентов банка информации об их профессиональной деятельности. Например, продавец, грузчик и монтажник получали средства в качестве оплаты за услуги проектирования, услуги андеррайтинга страховых рисков, юридические и бухгалтерские услуги и т.д.; а тракторист, продавец, официант - за разработку и тестирование программного обеспечения, веб-дизайна, промоутерские услуги.
Аудиторы НБУ также выявили случай снятия средств наличными физическим лицом, которое на момент осуществления этой операции было умершим. А 99 лиц и 42 лица-контрагента фигурируют в уголовных производствах (в частности по ч.1 ст.209, ч.1 ст. 205, ч.1 ст.212, ст. 185, 187, 309 Уголовного кодекса Украины). Кроме того, в НБУ утверждают, что отдельные финансовые операции проводились с использованием документов с признаками фиктивности или вообще при отсутствии подтверждающих документов. При этом банк некоторым клиентам все же устанавливал неприемлемо высокий уровень риска и отказывал в обслуживании в связи с «проведением рисковых операций».
«В то же время другим клиентам, которые осуществляли похожие по сути или содержанию операции, банк не отказывал в обслуживании. Кроме того, открывал счета новым клиентам, которые в дальнейшем осуществляли аналогичные по содержанию операции. Банк также устанавливал некоторым клиентам более низкие тарифы на выдачу наличных средств с их текущих счетов, чем предусмотренные соответствующим тарифным пакетом банка», - сказали в НБУ.
Вывод Нацбанка в значительной степени совпадал с выводами внутреннего аудита банка, в частности, в нем отмечается, что:
1) общая система внутренних контролей в сфере борьбы с отмыванием средств оценена на недостаточном уровне;
2) недостаточная организация системы контроля за проведением рисковых операций клиентами из-за недостатка превентивных мер и недостаточную автоматизацию процедур анализа и выявления операций, не имеющих экономической обоснованности или имеются признаки фиктивности;
3) работниками банка не уделялось должное внимание качеству изучения клиента.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Смертельный ЗРК: Что за «Куб» возвращают на боевое дежурство в ВСУ
|Главные опасения и страхи казначеев, которые ждали сокращения валютных продаж на межбанке, не оправдались
|Первый пошел: Когда Порошенко начнет большие чистки в «Укроборонпроме»
|Тарифный суд. Зачем Тимошенко победа над несуществующим постановлением
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НБУ раскрыл детали обналичивания 1 млрд грн в Укрсоцбанке
|Украинский агрохолдинг закупил 130 вагонов-зерновозов
|«Укрзализныця» намерена до 2026 года закупить 310 новых локомотивов
|НБУ оштрафовал Мегабанк на 6,2 млн гривен за рисковую деятельность
|Набсовет «Нафтогаза» прокомментировал ситуацию с контрактом Коболева
|Список нарушителей нормативов НБУ вырос до 22 банков
|Корпорация Богдан будет поставлять армии Барс-8: фото
Это интересно
|Топ-10 самых богатых семейных кланов США
|Xiaomi решила пока не включаться в гонку за рынок изгибаемых смартфонов
|Долгий сон по выходным не возмещает общей нехватки сна
|Google расширяет свою программу улучшения безопасности приложений
|BMW и Daimler будут совместно разрабатывать беспилотные автомобили
|ЕС считает недостаточной борьбу Google, Facebook и Twitter против фейковых новостей
|Новый Mercedes-Benz GLE стал 435-сильным AMG-гибридом