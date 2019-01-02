НБУ оштрафовал Сбербанк на 94,7 млн гривен за повторное осуществление рисковой деятельности

Национальный банк оштрафовал Сбербанк на 94,7 млн гривен за повторное осуществление рисковой деятельности.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Национальный банк по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в декабре 2018 применил санкции к пяти банкам.

"Райффайзен Банк Аваль" оштрафован на 450 тыс. гривен за: невыполнение обязанности выявлять согласно внутренним документам по вопросам финансового мониторинга факт принадлежности клиента или лица, действующего от его имени, к национальным публичным деятелям, их близких лиц или связанных с ними лиц при осуществлении идентификации, верификации; ненадлежащее выполнение требований по обеспечению в своей деятельности управления рисками и осуществления переоценки рисков клиентов, с которыми установлены деловые отношения.

К ПУМБу применена мера воздействия в виде письменного предостережения за необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу; ненадлежащее выявление публичных деятелей.

Банк "Глобус" оштрафован на 3 млн гривен за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, которая заключается, в частности, в проведении банком операций по покупке за счет средств, поступавших на основании документов, содержащих недостоверную информацию, "мусорных" ценных бумаг, и за нарушение банком требований по идентификации клиентов.

К банку "Фамильный" применена мера воздействия в виде письменного предостережения за нарушение требований по идентификации, верификации и изучению клиентов; неосуществление / ненадлежащее осуществление оценки / переоценки рисков клиентов.

Сбербанк оштрафован на 94,737 млн гривен за повторное совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга на общую сумму более 3 млрд гривен, которая заключалась, в частности, в продолжении проведения (в том числе на основании документов, не соответствующих действительности) крупномасштабных финансовых операций по выдаче со счетов клиентов - юридических лиц наличных средств, которые содержат признаки, которые могут быть связаны с легализацией криминальных доходов.

Так, после получения предварительного акта проверки НБУ, в котором было зафиксировано осуществление банком рисковой деятельности на общую сумму более 1 млрд гривен, которые в частности заключались в выдаче со счетов клиентов - юридических лиц наличных средств, банк не прекратил подобную деятельность, изменил схему выдачи наличных и в разы увеличил объем операций, содержащие признаки, которые могут быть связаны с легализацией криминальных доходов, осуществлением фиктивного предпринимательства.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в ноябре применил меры воздействия к трем банкам.

Национальный банк с декабря 2017 начал ежемесячную публикацию информации о примененных к банкам мерам воздействия за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга, которая будет содержать название банка, примененные к нему меры воздействия и краткое описание нарушений, за которые такие меры воздействия были применены.