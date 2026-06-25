Перші €3,2 млрд від ЄС надійшли в Україну: очікується також фінансування для БпЛА

Україна вже отримала перший транш у 3,2 млрд євро з 90-мільярдної позики від ЄС. А вже найближчими днями ЄС здійснить перші виплати з пакета допомоги Україні на виробництво безпілотників.

Про це оголосила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на Конференції з питань відновлення України в польському місті Ґданськ.

«Найближчими днями ми почнемо виплату перших коштів з 6 млрд євро на виробництво дронів. Це - солідарність у дії», - оголосила вона.

Урсула фон дер Ляєн підтвердила також, що найближчим часом буде оголошено про перший транш у розмірі 3,2 мільярда євро із 90-мільярдного кредиту ЄС для України.

Доповнено о 12:26. Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко підтвердила, що кошти вже надійшли до державного бюджету.

Глава Єврокомісії нагадала, що під час попередніх конференцій було оголошено про Європейський флагманський фонд для реконструкції України: «Сьогодні можу оголосити, що цей фонд готовий працювати. Він інвестуватиме в найбільш стратегічні сектори майбутнього України - від чистої енергії до інфраструктури, до компаній, що швидко зростають, і будуть рухати українську економіку в наступні десятиліття».

Як зазначається, фонд може мобілізувати до 500 млн євро вже цьогоріч, з ціллю досягти мільярда євро згодом. Фонд підтримуватимуть ЄС, Польща, Франція, Німеччина та Італія.

Загалом, за її словами, ЄС надав близько 200 млрд євро допомоги в економічній, фінансовій та військовій підтримці.

Прем'єрка Свириденко оголосила, що Україна очікує на підписання 160 угод та оголошення про понад 30 партнерств на загальну суму понад 10 млрд євро в межах дводенної конференції у Ґданську.

Що за конференція?

Конференцію з питань відновлення України (URC 2026) організовують для посилення міжнародної підтримки відбудови України, а також стимулювання інвестицій в український бізнес.

Планується, що URC 2026 збере широке коло учасників, включно з главами держав і урядів, представниками урядів країн-партнерів, членами національних парламентів, міжнародними організаціями та фінансовими інституціями, бізнес-лідерами, органами місцевого самоврядування та організаціями громадянського суспільства.