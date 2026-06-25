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Перші €3,2 млрд від ЄС надійшли в Україну: очікується також фінансування для БпЛА
12:55 25.06.2026 |
Україна вже отримала перший транш у 3,2 млрд євро з 90-мільярдної позики від ЄС. А вже найближчими днями ЄС здійснить перші виплати з пакета допомоги Україні на виробництво безпілотників.
Про це оголосила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на Конференції з питань відновлення України в польському місті Ґданськ.
«Найближчими днями ми почнемо виплату перших коштів з 6 млрд євро на виробництво дронів. Це - солідарність у дії», - оголосила вона.
Урсула фон дер Ляєн підтвердила також, що найближчим часом буде оголошено про перший транш у розмірі 3,2 мільярда євро із 90-мільярдного кредиту ЄС для України.
Доповнено о 12:26. Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко підтвердила, що кошти вже надійшли до державного бюджету.
Глава Єврокомісії нагадала, що під час попередніх конференцій було оголошено про Європейський флагманський фонд для реконструкції України: «Сьогодні можу оголосити, що цей фонд готовий працювати. Він інвестуватиме в найбільш стратегічні сектори майбутнього України - від чистої енергії до інфраструктури, до компаній, що швидко зростають, і будуть рухати українську економіку в наступні десятиліття».
Як зазначається, фонд може мобілізувати до 500 млн євро вже цьогоріч, з ціллю досягти мільярда євро згодом. Фонд підтримуватимуть ЄС, Польща, Франція, Німеччина та Італія.
Загалом, за її словами, ЄС надав близько 200 млрд євро допомоги в економічній, фінансовій та військовій підтримці.
Прем'єрка Свириденко оголосила, що Україна очікує на підписання 160 угод та оголошення про понад 30 партнерств на загальну суму понад 10 млрд євро в межах дводенної конференції у Ґданську.
Що за конференція?
Конференцію з питань відновлення України (URC 2026) організовують для посилення міжнародної підтримки відбудови України, а також стимулювання інвестицій в український бізнес.
Планується, що URC 2026 збере широке коло учасників, включно з главами держав і урядів, представниками урядів країн-партнерів, членами національних парламентів, міжнародними організаціями та фінансовими інституціями, бізнес-лідерами, органами місцевого самоврядування та організаціями громадянського суспільства.
Після останнього загострення відносин між Україною та Польщею стало відомо, що президент Володимир Зеленський не буде присутній на конференції. Натомість українську делегацію очолила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.
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