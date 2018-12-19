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Google Assistant научился предсказывать изменение времени вылета
09:26 19.12.2018 |
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Компания Google сообщила о том, что умный персональный помощник Google Assistant научился предсказывать изменение времени вылета.
Для этого необходимо задать Google Assistant вопрос в духе Hey Google, is my flight on time? Персональный помощник использует имеющуюся в Сети информацию и технологию машинного обучения, чтобы спрогнозировать возможное изменение времени вылета вашего рейса.
Если, по подсчетам Google Assistant, точность прогноза превышает 85%, то персональный помощник известит вас о возможной задержке рейса и объяснит, почему это должно произойти.
Но при этом Google Assistant добавит, что лучше явиться на регистрацию вовремя.
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