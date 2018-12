Компания Google сообщила о том, что умный персональный помощник Google Assistant научился предсказывать изменение времени вылета.

Для этого необходимо задать Google Assistant вопрос в духе Hey Google, is my flight on time? Персональный помощник использует имеющуюся в Сети информацию и технологию машинного обучения, чтобы спрогнозировать возможное изменение времени вылета вашего рейса.

Если, по подсчетам Google Assistant, точность прогноза превышает 85%, то персональный помощник известит вас о возможной задержке рейса и объяснит, почему это должно произойти.

Но при этом Google Assistant добавит, что лучше явиться на регистрацию вовремя.