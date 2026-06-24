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₴40 млрд ризику для бюджету: підприємці просять владу переглянути тарифну політику Укрзалізниці
09:34 24.06.2026 |
Українські промислові, транспортні та галузеві асоціації звернулися до прем'єр-міністерки Юлії Свириденко та керівника Офісу президента Кирила Буданова із закликом не допустити необґрунтованого зростання вантажних тарифів "Укрзалізниці" у 2026 році.
Про це йдеться у зверненні, яке підписали представники Федерації роботодавців транспорту, Асоціації виробників феросплавів, Національної асоціації добувної промисловості, Всеукраїнської спілки виробників будматеріалів та Союзу Хіміків, пише РБК-Україна з посиланням на УНІАН.
Чому бізнес проти підвищення тарифів УЗ на 30%
Як наголошують автори зверення, оприлюднений Мінрозвитку проєкт наказу передбачає індексацію вантажних тарифів на 30% із серпня 2026 року.
Таке рішення є
несправедливим, економічно необґрунтованим і створює ризики для
промисловості, експорту, валютної стабільності та бюджету, йдеться в
листі.
ГМК, добувна галузь, виробники будматеріалів, цементу, феросплавів і хімічна промисловість уже працюють під тиском війни, високих енергетичних витрат, дефіциту кадрів, втрати ринків, CBAM та нових торговельних обмежень ЄС.
У металургії підприємства на підконтрольній території завантажені лише на 40-85% довоєнних потужностей, а для добувної галузі логістична складова вже сягає близько 40% собівартості продукції, зауважили автори звернення.
Окремо бізнес звертає увагу, що вантажні тарифи "Укрзалізниці" вже різко зростали у 2021-2022 роках:
При цьому світові ціни на ключову експортну продукцію зростали значно повільніше або надалі знижувалися.
У листі також ідеться про проблему перехресного субсидіювання: за оцінками, дефіцит пасажирського сегмента "Укрзалізниці" у 2026 році становитиме близько 25 млрд грн, а з урахуванням інвестиційних потреб - близько 38 млрд грн. Держава виділила лише 16 млрд грн, а решту компанія фактично намагається перекласти на вантажовідправників.
Промисловці наголошують, що вантажний сегмент "Укрзалізниці" залишався прибутковим навіть в умовах війни, генеруючи у 2021-2024 роках від 13 до 20 млрд грн операційного прибутку щороку.
Водночас, за розрахунками ДП "Укрпромзовнішекспертиза", індексація тарифів на 37% може призвести до втрати 96 млрд грн ВВП на рік, скорочення вантажної бази "Укрзалізниці" на 27 млн тонн, втрати 2,4 млрд доларів експортної виручки та близько 36 млрд грн бюджетних надходжень.
Які альтернативи підвищенню тарифів УЗ пропонують
Враховуючи зазначене, бізнес закликає уряд утриматися від зростання вантажних тарифів у 2026-2027 роках. Якщо фінансова потреба є критичною, підписанти пропонують обмежити коригування рівнем не більше 9,5% - прогнозованої девальвації гривні до долара у 2026 році.
Серед інших пропозицій промисловців:
Також асоціації пропонують створити при Кабміні робочу групу за участі бізнесу, міністерств та "Укрзалізниці" для підготовки сталої моделі залізничних перевезень, включно зі створенням незалежного транспортного регулятора та структурним розділенням УЗ за напрямами діяльності.
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