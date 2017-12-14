10 качеств, которые не любят работодатели

Когда вы готовитесь к собеседованию, то здесь нет уникального рецепта успеха. В каждой компании существует своя система подбора кандидатов, и HR-менеджеры будут обращать внимание на разные качества.

Однако, если говорить о негативных качествах, здесь почти все менеджеры единодушны, так как есть ряд качеств кандидата, которые вызовут отрицательную реакцию практически в любой компании.

Ниже мы расскажем о них, чтобы во время собеседования вы смогли избежать ошибок.

1. Неясность

Когда менеджеры оценивают кандидатов, они хотят видеть четкую картину: где человек работал, каких результатов добился, какие идеи принадлежат ему, как он видит свою работу в компании.

Ваш собеседник должен составить о вас четкое представление за довольно небольшой промежуток времени, а это не так-то просто.

Поэтому, если вы не предоставляете четкой информации, вряд ли вы произведете достаточно положительное впечатление.

Поэтому важно для собеседования приготовить примеры, которые наглядно демонстрировали бы ваш прошлый опыт на предыдущем месте работы.

2. Отсутствия лояльности

Даже если ваш предыдущий начальник был ужасен, не стоит отзываться о нем плохо на собеседовании, это не даст вам дополнительных баллов.

Как правило, в компаниях ищут сотрудников, которые умеют подстраиваться и адаптироваться в новых условиях.

Поэтому ваши негативные отзывы о прошлом начальстве будут восприниматься как отсутствие лояльности.

Кроме того, никто не гарантирует, что вы не будете отзываться аналогичным образом и о начальнике в новой компании.

Вместо того чтобы негативно отзываться о начальстве, попытайтесь найти что-то хорошее в вашем опыте общения.

3. Безразличие

Самая честная мотивация, почему вы ищете работу в этой компании, может быть связана с тем, что вам нравится предлагаемая зарплата.

Но даже если это так, не стоит подчеркивать это открыто. Это говорит об отсутствии энтузиазма, что вряд ли вызовет радость работодателя.

Менеджеры не любят кандидатов, которые ищут любую работу. Обычно они ищут людей, которые заинтересованы в конкретной работе, в работе в определенной компании.

Именно поэтому так важно во время собеседования дать понять, что вы не просто ищете работу с хорошей зарплатой, но вас увлекает работа в конкретной компании или на конкретной должности.

4. Излишняя готовность соглашаться

Не стоит соглашаться со всем, что вам может предложить компания, в которую вы устраиваетесь работать.

Менеджеры по подбору персонала не любят кандидатов, у которых нет собственного мнения.

Такой человек вряд ли привнесет что-то новое в деятельность компании и вряд ли будет способствовать ее продвижению, так как у него просто нет своих идей.

Однако не стоит перегибать палку. Если вы выражаете свои идеи, то надо при этом оставаться в рамках дозволенного и общаться уважительно.

5. Неорганизованность

Если вы не приходите вовремя, забываете отправить резюме или не указываете ключевые достижения, то не ждите, что вам перезвонит менеджер по подбору персонала.

Менеджерам не нравятся кандидаты, которые не подготовлены к собеседованию.

Поэтому так важно готовиться к собеседованию заранее, приходить вовремя и быть готовым не только отвечать на вопросы собеседника, но и самому задавать вопросы.

6. Неумение общаться

Сегодня довольно сложно найти работу, на которой вам не придется ни с кем общаться.

Компании приветствуют сотрудничество и командную работу, поэтому кандидаты должна продемонстрировать свои способности неплохо общаться и встраиваться в коллектив.

Если вы позволите себе грубость или проявление неуважения во время собеседования, то это фактически обнулит все ваши шансы на получение заветной работы.

7. Высокомерие

Высокомерие - еще один способ показать потенциальному работодателю, что вы не командный игрок.

Уверенность в себе - это отличное качество, но нужно найти баланс между высокомерием и уверенностью, чтобы не показаться всезнайкой.

8. Излишняя разговорчивость

Когда вы впервые встречаетесь с менеджером по подбору персонала, ваша встреча будет длиться от 15 до 30 минут.

За это время вам надо постараться произвести нужное впечатление. Однако не стоит воспринимать это время как время, которое вы должны заполнить исключительно своими словами.

Старайтесь выдать максимальное количество информации за короткий промежуток, говорите сжато и кратко, не распространяясь о деталях. Если детали заинтересуют вашего собеседника, он сам о них спросит.

9. Незнание информации о компании

Одним из самых частых советов кандидатам является совет узнать как минимум базовую информацию о той компании, в которой они планируют проходить собеседование.

Сфера деятельности, конкуренты, имена руководства - это тот минимум, который вы должны продемонстрировать на собеседовании.

Но если вы не знаете даже общеизвестной информации о компании, то не ждите, что менеджер по подбору персонала будет готов пригласить вас повторно.

10. Отсутствие профессионализма

Неважно, принят в этом офисе повседневный стиль одежды или строгий дресс-код, вам необходимо появиться на собеседовании в деловой одежде.

Возможно, в дальнейшем вы будете ходить на работу в джинсах и футболке, но если вы появитесь в таком виде на собеседовании, это будет воспринято как неуважение.

Но дело не только в этом. Если вы используете сленговые выражения, начинаете говорить на личные темы с менеджером по подбору персонала, плохо отзываетесь о прошлой работе и начальстве, то все это является показателем вашего непрофессионализма.