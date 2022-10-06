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Суд арештував торговельні марки «Альфа-Банку» вартістю понад 2 мільярди, – БЕБ
15:40 06.10.2022 |
Суд наклав арешт на товарні знаки загальною вартістю понад 2 млрд грн, що належать кіпрській компанії, яка використовувалась українською фінансовою установою для виведення активів за межі України.
Як повідомляє Бюро економічної безпеки (БЕБ), український банк, його материнський банк у РФ та офшорна компанія пов'язані між собою єдиними бенефіціарними власниками, серед яких відомий російський олігарх.
Своєю чергою у пресслужбі Офісу генпрокурора уточнюють, що банк входить у п'ятірку найбільших за розміром власного капіталу в Україні.
Ані БЕБ, ані Офіс генпрокурора не називають фігурантів справи, однак її обставини вказують, що йдеться про "Альфа-Банк" та його співвласника - російського мільярдера Міхаіла Фрідмана.
Стаття на тему:
23.09.22 Нацбанк погодив зміну назви українського «Альфа-Банку»
Національний банк України погодив зміни до статуту «Альфа-Банк Україна» про перейменування його на «Сенс Банк».
За даними слідства, група осіб через підконтрольні кіпрські компанії та приватний банк в Україні здійснювали злочинну діяльність з виведення активів банку під виглядом виплати роялті за використання торгових знаків.
Слідством встановлено, що торгові знаки раніше належали материнському банку у російській федерації, а у 2021 році, з метою використання умов пільгового оподаткування були переоформлені на кіпрського нерезидента.
"За час, коли торгові знаки належали приватному банку з РФ , за 3 роки їх використання український банк сплатив 1,4 млн грн. А вже після переоформлення прав на ці ж торгівельні знаки на офшорну компанію, величина ставки роялті для їх використання в Україні збільшилася у понад 1200 разів, що еквівалентно $16,4 млн. Менш ніж за рік використання цих знаків приватний банк в Україні сплатив на адресу кіпрського нерезидента понад 248 млн грн", - зазначається у повідомленні БЕБ.
За цим фактом колишнім голові та виконувачу обов'язків голови правління приватного банку в Україні повідомлено про підозру. Їм інкриміновано умисне ухилення від сплати податку з доходу нерезидента на загальну суму 18,3 млн грн (ч.ч. 2, 3 ст. 212 КК України).
Як повідомлялося, раніше у пресслужбі "Альфа-Банку" підтвердили, що його колишні менеджери отримали підозри у несплаті фінустановою 18,3 млн грн податків. У банку запевнили, що сприяють правоохоронним органам та сподіваються, що звинувачення у несплаті податків виявляться непорозумінням.
Нагадаємо, Нацбанк України у березні позбавив права голосу російських акціонерів "Альфа-Банку" Міхаіла Фрідмана (32,86%), Германа Хана (20,97%), Олексія Кузьмичова (16,32%) та Петра Авена, які потрапили до санкційних списків ЄС, США та Великої Британії.
Після цього в "Альфа-Банку" заявляли, що російські бізнесмени Фрідман та Авен передадуть свої частки резидентам України, яких заздалегідь погодить Національний банк. Однак у підсумку НБУ погодив кандидатуру ексміністра фінансів Болгарії Сімеона Дянкова на позицію довіреної особи, якій буде передано право голосу за акціями підсанкційних акціонерів українського "Альфа-Банку".
Національний банк України також зазначав, що санкції США та Великої Британії проти російського "Альфа-Банку", а також низки пов'язаних з ним фінустанов у інших країнах, не поширюються на український "Альфа-Банк".
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