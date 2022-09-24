Нацбанк погодив зміну назви українського «Альфа-Банку»

Національний банк України погодив зміни до статуту "Альфа-Банк Україна" про перейменування його на "Сенс Банк".

Про це повідомив голова наглядової ради комерційного банку Роман Шпек в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Ось саме надійшло повідомлення, що Нацбанк погодив зміни до статуту. Але треба ще більшу роботу зробити, інші документи підготувати", - сказав Шпек.

Він уточнив, що повністю завершити процес перейменування планується в грудні цього року.

Як повідомлялося, під час дистанційного зібрання 12 серпня акціонери "Альфа-банку" ухвалили рішення про перейменування банку на АТ "Сенс Банк" (Sense Bank).

Раніше Сімеон Дянков, якому в середині квітня за погодженням з Нацбанком було передано право голосу за мажоритарним пакетом акцій банку, повідомляв, що правління українського банку вирішило відмовитися від бренду "Альфа" і продовжити роботу під новим брендом.

Нагадаємо, НБУ в березні позбавив права голосу російських акціонерів "Альфа-Банку" Міхаіла Фрідмана (32,86%), Германа Хана (20,97%), Олексія Кузьмичова (16,32%) та Петра Авена, які потрапили до санкційних списків ЄС, США та Великої Британії.

Після цього в "Альфа-Банку" заявляли, що російські бізнесмени Фрідман та Авен передадуть свої частки резидентам України, яких заздалегідь погодить Національний банк. Однак у підсумку НБУ погодив кандидатуру ексміністра фінансів Болгарії Сімеона Дянкова на позицію довіреної особи, якій буде передано право голосу за акціями підсанкційних акціонерів українського "Альфа-Банку".

Національний банк України також зазначав, що санкції США та Великої Британії проти російського "Альфа-банку", а також низки пов'язаних з ним фінустанов у інших країнах, не поширюються на український "Альфа-банк".