Військова підтримка з Канади: Україні передадуть ППО в межах пакета на $900 млн

Канада анонсувала виділення пакета військової допомоги Україні на суму 900 мільйонів доларів. До нього входять засоби ППО.

Про це прем'єр-міністр Канади Марк Карні сказав перед зустріччю з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО, цитують «Новини.LIVE».

За словами Карні, пакет охопить середньострокову військову підтримку України й включатиме військову техніку, боєприпаси, а також підтримку української протиповітряної оборони та енергетики.

Зеленський подякував за великий пакет допомоги від Канади, зауваживши, що деякі його частини «вже в дорозі».

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський після нічної масованої російської ракетної атаки на Україну наголосив на важливості того, щоб світ, а передусім США, вийшов із саміту НАТО в Анкарі «із сильними рішеннями» на підтримку української протиповітряної оборони .

Останніми місяцями Україна зіткнулася з посиленими атаками російських балістичних ракет на тлі зменшення запасів ракет-перехоплювачів Patriot в усьому світі у зв'язку з війною в Ірані.