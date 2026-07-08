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Військова підтримка з Канади: Україні передадуть ППО в межах пакета на $900 млн
18:35 07.07.2026 |
Канада анонсувала виділення пакета військової допомоги Україні на суму 900 мільйонів доларів. До нього входять засоби ППО.
Про це прем'єр-міністр Канади Марк Карні сказав перед зустріччю з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО, цитують «Новини.LIVE».
За словами Карні, пакет охопить середньострокову військову підтримку України й включатиме військову техніку, боєприпаси, а також підтримку української протиповітряної оборони та енергетики.
Зеленський подякував за великий пакет допомоги від Канади, зауваживши, що деякі його частини «вже в дорозі».
Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський після нічної масованої російської ракетної атаки на Україну наголосив на важливості того, щоб світ, а передусім США, вийшов із саміту НАТО в Анкарі «із сильними рішеннями» на підтримку української протиповітряної оборони.
Останніми місяцями Україна зіткнулася з посиленими атаками російських балістичних ракет на тлі зменшення запасів ракет-перехоплювачів Patriot в усьому світі у зв'язку з війною в Ірані.
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