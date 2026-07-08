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АНАЛІТИКА

Військова підтримка з Канади: Україні передадуть ППО в межах пакета на $900 млн

Канада анонсувала виділення пакета військової допомоги Україні на суму 900 мільйонів доларів. До нього входять засоби ППО.

Про це прем'єр-міністр Канади Марк Карні сказав перед зустріччю з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО, цитують «Новини.LIVE».

За словами Карні, пакет охопить середньострокову військову підтримку України й включатиме військову техніку, боєприпаси, а також підтримку української протиповітряної оборони та енергетики.

Зеленський подякував за великий пакет допомоги від Канади, зауваживши, що деякі його частини «вже в дорозі».

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський після нічної масованої російської ракетної атаки на Україну наголосив на важливості того, щоб світ, а передусім США, вийшов із саміту НАТО в Анкарі «із сильними рішеннями» на підтримку української протиповітряної оборони.

Останніми місяцями Україна зіткнулася з посиленими атаками російських балістичних ракет на тлі зменшення запасів ракет-перехоплювачів Patriot в усьому світі у зв'язку з війною в Ірані.

За матеріалами: hromadske.ua
Ключові теги: Канада
 

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