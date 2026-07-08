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АНАЛІТИКА

Береза прокоментував рішення РНБО щодо санкцій проти нього

16:22 07.07.2026 |

Політика

Позафракційний народний депутат VIII скликання та блогер Борислав Береза прокоментував накладення на нього санкцій Ради національної безпеки та оборони (РНБО).

"...мати одночасні санкції від Путіна і Зеленського - це бінго! Цікаво, а як вони це пояснять? Бо за викривання корупції та за критику влади - це буде прям в яблучко", - написав він у Фейсбуці у вівторок.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський увів у дію два рішення РНБО від 2 липня про санкції проти Берези, російських пропагандистів, "Спілки письменників РФ" та постачальників обладнання для російського ВПК.

Указ №588/2026 стосується 15 фізичних осіб. Серед них 14 громадян Росії та один громадянин України, колишній позафракційний нардеп VIII скликання Борислав Береза.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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