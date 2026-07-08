Борислав Береза опинився під новими санкціями РНБО

Президент Володимир Зеленський увів у дію нові пакети санкцій Ради національної безпеки й оборони України. Серед підсанкційних осіб опинився громадянин України Борислав Береза.

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Перший пакет санкцій стосується 30 юридичних і 42 фізичних осіб - постачальників обладнання для заводів російського ВПК, які виробляють компоненти для ракет, та російських пропагандистів.

Серед тих, проти кого застосовані обмеження, - центр «Буревісник», що залучений до виробництва мінометних комплексів і самохідних артилерійських установок «Мальва» калібру 152 мм, а також компанія «КАМ-Інжиніринг», що є важливою ланкою у воєнному секторі росії для фінальних випробувань вузлів бойової авіації та окремих ракетних систем.

Друге рішення стосується 15 фізичних і восьми юридичних осіб, які «підтримують агресивну політику росії щодо України, поширюють кремлівську пропаганду, перекручують факти й незаконно здійснюють діяльність на тимчасово окупованих територіях України».

Зокрема, під санкціями - воєнний блогер Володимир Романов, колишній російський військовий льотчик, а нині адміністратор російського Telegram-каналу Fighterbomber Ілля Туманов.

Також санкції застосовані до колишньої спортсменки із синхронного плавання Марії Кисельової, яка є депутаткою Московської міської думи - вона, як зазначається, відвідувала тимчасово окуповані території України та публічно підтримує війну.

Серед інших у санкційному списку опинився громадянин України Борислав Береза - вказані особисті дані збігаються з даними колишнього народного депутата, ексречника партії «Правий сектор», який відомий своїми висловлюваннями проти президента Зеленського.

Перелік фізосіб, до яких застосовуються персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) Скриншот / Офіс президента

Навесні комерційний суд Відня в Австрії зобов'язав Березу видалити дописи, де той говорив про нібито незаконні схеми вивезення грошей через інкасаторів «Ощадбанку», яких затримували в Угорщині.