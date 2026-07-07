Фінансові новини
- |
- 07.07.26
- |
- 12:01
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Суд заборонив "Слідствоу.Інфо" та ЦПК публікувати розслідування про 143 об’єкти нерухомості родича керівника ДБР
11:53 07.07.2026 |
Печерський районний суд Києва заборонив «Центру протидії корупції» та «Слідству.Інфо» публікувати розслідування про об'єкти нерухомості брата директора Державного бюро розслідувань Олексія Сухачова.
Про це повідомили «Центр протидії корупції» та «Слідство.Інфо».
Так, близько двох тижнів тому журналістка ЦПК Аліна Стрижак надіслала запит на коментар до директора ДБР Олексія Сухачова з проханням прокоментувати факти, які знайшли журналісти. Схожий запит надіслали й до ТОВ «Парковий-2», яке вважають пов'язаним з Олександром Сухачовим - братом директора ДБР. Утім, компанія звернулася до суду.
6 липня, коли журналісти готували матеріал до випуску, на адресу ЦПК надійшла копія рішення судді Сергія Вовка, який постановив заборонити оприлюднювати й поширювати в інтернеті персональні дані про майно брата директора ДБР.
У рішенні суду йдеться, що це «забезпечення позову до його пред'явлення». Як вказує ЦПК, суд ще не бачив самого позову.
«З цього рішення ми розуміємо, що заявники готують позов до суду щодо нашого розслідування, яке ще навіть не вийшло. І, гадаю, для того, щоб воно точно не вийшло, забороняють нам публікувати будь-що про бізнес-діяльність брата очільника ДБР. Певно, вони дуже добре усвідомлюють, скільки цікавого й важливого для суспільства ми знайшли», - каже редакторка та засновниця «Слідства.Інфо» Анна Бабінець.
А у ЦПК кажуть, що вбачають у такому рішенні бажання представників влади заборонити журналістам викривати корупцію.
«Це рішення суду - дуже небезпечний прецедент. Це пряме обмеження свободи слова та заборона публікувати суспільно важливе розслідування. Ми переконані, що зараз на ЦПК та "Слідстві.Інфо" банально тестують інструмент, як заборонити журналістам викривати корупцію. За невиконання цього рішення передбачені штрафи, можливе навіть кримінальне переслідування та низка інших наслідків. Ми обов'язково будемо це оскаржувати», - прокоментувала виконавча директорка ЦПК Дар'я Каленюк.
Як вказують журналісти, у розслідуванні йшлося про факти набуття Олександром Сухачовим - братом директора ДБР - об'єктів нерухомості та про джерела їхнього фінансування. Журналісти знайшли в нього 143 квартири й офісні приміщення, а також зв'язки із самим ДБР.
І в ЦПК, і в «Слідстві.Інфо» заявили, що оскаржуватимуть рішення суду та домагатимуться публікації розслідування.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Суд заборонив "Слідствоу.Інфо" та ЦПК публікувати розслідування про 143 об’єкти нерухомості родича керівника ДБР
ТОП-НОВИНИ
|Україна дозволила експорт бойових дронів — старт із поставки 2000 FPV F10 до США
|Майже $600 млн від Світового банку: Україна отримала чергове фінансування
|Україна отримає від Данії черговий пакет військової допомоги на €600 млн
|Угода з Швецією: Україна купить 16 винищувачів Gripen E
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Фінансовий контроль родини: прості кроки до стабільності
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Польща не передасть Україні МіГ-29: причиною стала відмова у співпраці щодо БПЛА
|Облікова ставка під питанням: у НБУ обговорюють діапазон 15–16% у найближчі місяці
Семеро з 11 членів Комітету з монетарної політики (КМП) Національного банку України вважають, що за умови збереження контрольованих інфляційних очікувань, жвавого попиту на гривневі активи та стійкої ситуації на валютному ринку достатньо буде надалі утримувати облікову ставку на незмінному рівні 15% річних, йдеться в опублікованих у понеділок підсумках дискусії КМП щодо рівня облікової ставки 17 червня.
|НБУ зафіксував зниження індексу фінансового стресу до рівня до 2022 року
|Технології для оборони й цивільного сектору: ЄС та Україна запускають програми на €343 млн
|Українцям Молдови відкриють доступ до спрощеного громадянства України
|Понад €10 млрд інвестицій: на URC2026 уклали 160 угод щодо відбудови України
Бізнес
|Інвестиційна ейфорія навколо ШІ несе системні ризики для фінансових ринків — звіт BIS
|Китай обійшов США у перегонах суперкомп’ютерів, представивши машину на 2,2 ексафлопса
|Volkswagen переглядає стратегію автономного водіння та припиняє співпрацю з Bosch
|"Епіцентр" запустив цифрову платформу для B2B закупівель
|Авіація без механіки: X-65 від Boeing керується пневматичними потоками
|Помилки ШІ змусили автогіганта повернути інженерів після скорочень
|Прорив у телекомі: у Китаї передали дані на 51,3 Тбіт/с через «порожній» канал