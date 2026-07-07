Печерський районний суд Києва заборонив «Центру протидії корупції» та «Слідству.Інфо» публікувати розслідування про об'єкти нерухомості брата директора Державного бюро розслідувань Олексія Сухачова.

Про це повідомили «Центр протидії корупції» та «Слідство.Інфо».

Так, близько двох тижнів тому журналістка ЦПК Аліна Стрижак надіслала запит на коментар до директора ДБР Олексія Сухачова з проханням прокоментувати факти, які знайшли журналісти. Схожий запит надіслали й до ТОВ «Парковий-2», яке вважають пов'язаним з Олександром Сухачовим - братом директора ДБР. Утім, компанія звернулася до суду.

6 липня, коли журналісти готували матеріал до випуску, на адресу ЦПК надійшла копія рішення судді Сергія Вовка, який постановив заборонити оприлюднювати й поширювати в інтернеті персональні дані про майно брата директора ДБР.

У рішенні суду йдеться, що це «забезпечення позову до його пред'явлення». Як вказує ЦПК, суд ще не бачив самого позову.

«З цього рішення ми розуміємо, що заявники готують позов до суду щодо нашого розслідування, яке ще навіть не вийшло. І, гадаю, для того, щоб воно точно не вийшло, забороняють нам публікувати будь-що про бізнес-діяльність брата очільника ДБР. Певно, вони дуже добре усвідомлюють, скільки цікавого й важливого для суспільства ми знайшли», - каже редакторка та засновниця «Слідства.Інфо» Анна Бабінець.

А у ЦПК кажуть, що вбачають у такому рішенні бажання представників влади заборонити журналістам викривати корупцію.

«Це рішення суду - дуже небезпечний прецедент. Це пряме обмеження свободи слова та заборона публікувати суспільно важливе розслідування. Ми переконані, що зараз на ЦПК та "Слідстві.Інфо" банально тестують інструмент, як заборонити журналістам викривати корупцію. За невиконання цього рішення передбачені штрафи, можливе навіть кримінальне переслідування та низка інших наслідків. Ми обов'язково будемо це оскаржувати», - прокоментувала виконавча директорка ЦПК Дар'я Каленюк.

Як вказують журналісти, у розслідуванні йшлося про факти набуття Олександром Сухачовим - братом директора ДБР - об'єктів нерухомості та про джерела їхнього фінансування. Журналісти знайшли в нього 143 квартири й офісні приміщення, а також зв'язки із самим ДБР.

І в ЦПК, і в «Слідстві.Інфо» заявили, що оскаржуватимуть рішення суду та домагатимуться публікації розслідування.