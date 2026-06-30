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НБУ зафіксував зниження індексу фінансового стресу до рівня до 2022 року
16:25 29.06.2026 |
Індекс фінансового стресу, - індикатор, що відображає рівень напруженості у фінансовому секторі, - сягнув довоєнного рівня, повідомила на брифінгу в понеділок директорка Департаменту фінансової стабільності Національного банку України Первін Дадашова.
У травні він опустився до рівня січня 2022 року - останнього місяця перед повномасштабною війною.
Джерело: Звіт про фінансову стабільність, червень 2026
Індекс фінансового стресу може мати значення від 0 до 1, де 0 - повна відсутність напруженості та 1 - найвищий рівень стресу."Основні причини - це передусім те, що знижувалися дохідності за
державними цінними паперами, відображаючи очікування дещо нижчої
ризикованості таких гривневих інструментів. Друге - це зниження
середньої дохідності за корпоративними єврооблігаціями, які розміщуються
українські емітенти, передусім - через погашення низки випусків, але з
іншого боку, ми також бачимо оптимізм щодо цін на українські акції на
Варшавській біржі", - сказала Дадашова.
Вона додала, що, хоча зараз немає ознак, які би вказували на реалізацію шоків для фінансової системи, ризики посилюються за кількома напрямками одночасно.
Головний з них - суттєве сповільнення економіки України. Також зріс валютний ризик через затримку з надходженням міжнародного фінансування, що призвело до зниження резервів.Уряд України схвалив Бюджетну декларацію на 2027-2029 роки, яка передбачає зростання ВВП на 5,5% на рік та уповільнення інфляції до 5%. Основні прогнози базуються на припущенні, що інтенсивність бойових дій суттєво зменшиться з 2027 року. Економісти висловлюють сумніви щодо реалістичності цих цілей, враховуючи поточну ситуацію.
Для порівняння, у Росії показник індексу стресу у фінансовій системі (FSI), який розраховує рейтингове агентство АКРА, наприкінці червня досяг позначки 2,47 пункту і оновив максимум з жовтня 2022 року. Показник впритул наблизився до граничного значення 2,5 пункту, перевищення якого історично відповідає періодам кризи у фінансовій системі РФ, пише The Moscow Times.
Останній раз індекс знаходився вище за цей рівень у жовтні 2022 року (2,7 пункту) - невдовзі після оголошення про мобілізацію в Росії. Різкі сплески індексу спостерігалися в кризові періоди: у 2008-2009 роках він сягав 8,5 пункту, у 2014-2015 роках - близько 9, а 2020 року в період пандемії піднімався майже до 5. Історичний максимум був зафіксований у березні 2022-го на рівні 10 пунктів.
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