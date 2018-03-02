Чудо-оружие Путина оказалось пафосным маразмом

Юрий Романенко, Украинский Институт Будущего, "Хвиля"

Один чешский журналист как-то написал, что Россия производит видимость великой державы, а больше ... ничего не производит. Сегодня, 1 марта, президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию в очередной раз продемонстрировал живучесть этого тезиса.

Само по себе послание Путина было мрачным блефом, продемонстрировавшим главный продукт современной России - пафосный маразм. Каждый, кто застал СССР ощутил де-жавю в духе съездов КПСС. Та же торжественность обстановки, восторженные юные лица немногочисленных «комсомольцев», наставления лидера в духе «правильным путем идем, товарищи, но на местах есть перегибы; партия продолжит заботиться о трудящихся; по сравнению с 1913 годом у нас огромные успехи». Однако, в речи Путина было то, чего не было у советских генсеков - ресентимент. Его выступление было построено на ресентименте в духе «нас не слушают, нас не уважают, потому мы можем вот так, смотрите и трепещите, какие виды оружия у нас есть». Для пущей убедительности Путин иллюстрировал свое выступление анимационными роликами. При этом многие наблюдатели сразу обратили внимание, что они были сделаны в явной спешке.

Однако, именно эта анимационная часть обнулила весь пафос выступления Путина. Дело в том, что для иллюстрации чудо-оружия, что поможет России «спасти мир во всем мире» Путин использовал материал, снятый и показанный на российском телевидении еще 11 лет назад.

Вот скрины из выступления Путина. На первом нас убеждает, что Россия создала новый ракетный комплекс «Сармат», который легко обойдется ПРО США.

Дальше Путин рассказывал как эти ракеты будут летать по всему миру как хотят и где хотят. Например, даже через южный полюс.

Вот чудо-оружие приближается к супостату и начинается подготовка к Армагедону.

На этих кадрах мы видим, как чудо-оружие приближается к мирно спящему американскому городу. Кстати, СМИ обратили внимание, что ядерная ракета в ролике Первого канала поражает американский город Сент-Питерсберг в штате Флорида. Британская газета Daily Star пишет, что Флорида - одно из любимых мест отдыха президента США Дональда Трампа. Очевидно, таким образом Владимир Путин хочет мотивировать Дональда к большей сговорчивости. И вот здесь начинается «но»....

Но дело в том, что эти кадры были взяты из российского документального фильма о ядерном щите СССР, снятого еще в 2007 году. Вот скриншот из этого фильма, который каждый может посмотреть на Youtube. Ролик опубликован 11 августа 2011 года. Самое смешное, что в нем идет речь идет о ракете «Сатана», которая была разработана в украинском КБ «Южное».

Эти кадры неоднократно использовались в СМИ. Например, на Youtube есть турецкий фильм о российском оружии, где есть эти же кадры. Этот ролик датирован 2012 годом.

Таким образом, получилась достаточно комичная ситуация, когда грозные месседжи Путина о чудо-оружии были иллюстрированы старым материалом.

Не меньшее удивление вызвали и другие заявления российского президента. Например, он заявил, что России удалось установить ядерные двигатели на крылатые ракеты и теперь они могут неограниченное время летать над землей, чтобы нанести удар по врагу в самый неподходящий момент. Естественно, что даже далекие от физики люди начали задаваться вопросом как такое может быть. Ведь после запуска ядерные двигатели нельзя включить как обычный двигатель, а включившись, они требуют охлаждения. Поэтому на уровне логики возникает вопрос, как Путин умудрился поддерживать такие ракеты в боеготовом состоянии.

В интервью The Insider руководитель Института космической политики Иван Моисеев обратил внимание на эту нелепицу. «Я читал цитаты из заявления Путина. Там какая-то путаница: такие вещи невозможны, да и не нужны в общем-то. Нельзя на крылатую ракету ставить ядерный двигатель. Да и нет таких двигателей. Есть в разработке один такой двигатель мегаваттного класса, но он космический и, конечно, никаких испытаний в 2017 году не могло проводиться - хорошо, если в 2027-м такую установку испытают. Сказать „задним числом", что в прошлом году были проведены испытания... А где десятилетия проработки? Были некие подобные разработки в Советском Союзе, но все идеи поставить ядерные двигатели на воздушные, а не космические средства - самолеты, крылатые ракеты - были отброшены в 50-х годах прошлого века».

Эти курьезы серьезно смазали пафосную и полную амбиций речь Владимира Путина, оставившую множество вопросов. Зачем эти сотрясения воздуха, кого они должны были удивить? Запад явно не пытается нападать на Россию, поскольку вошёл в перезагрузку своей системы. На Западе четко знают один из ключевых постулатов Сюнь-цзы: «Если ты силен, то показывай, что слаб. Если ты слаб, показывай, что ты силен». По сути, вся речь Путина была направлена на то, чтобы убедить внешнего наблюдателя, что у России все прекрасно и она полна сил. Это хорошо ложится в канву переговоров с США, где свои Кремлю важно усилить свои позиции. Как говорила Екатерина Вторая, хочешь скушать петушка, заказывай индюшку. Вот всему миру и показали ракетно-ядерные индюшки. А по ходу и привели в экстаз внутреннюю аудиторию, готовую положить все на алтарь величия России. Болезненное кашлянье Путина делало картину этого пафосного маразма законченной. Собственно, это и есть главный продукт современной России - пафосный маразм. Федеральное собрание напоминало сборище мальчиков и девочек, которые не наигрались в детстве, потому сорок минут затаив дыхание слушали сказки о «последних достижениях ВПК России», хлопая в ладошки. Это тем комичнее было смотреть, на фоне достижений американского ВПК, которые на себе сполна испытали наемники ЧВК Вагнер в Сирии 7 февраля.

Однако, не следует недооценивать этот пафосный маразм. Россия не раз уже доказывала, что готова платить за него по самой высокой ставке.