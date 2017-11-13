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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Бюджет на девальвацию. Как местные власти могут обвалить гривню

10:38 13.11.2017 |

Финансы, Экономика

 Сергей Шевчук / ЛIГАБiзнесIнформ

У местных властей осталось два месяца, чтобы освоить рекордное количество денег. По данным Госказначейства, на 1 ноября остатки на Единой казначейском счете превышали 48 млрд грн - в три раза больше, чем в ноябре 2016-го. По итогам августа остатки на ЕКС и вовсе достигли исторических высот - 61,151 млрд грн. Таких сумм в конце года на ЕКС не аккумулировали еще никогда.

Львиную долю сформировали местные власти. Из-за особенностей бюджетного планирования в Украине, большую часть этих денег им придется потратить до конца года.

Появление дополнительной гривневой ликвидности на рынке под конец года угрожает стабильности курса. Такую вероятность в решение об увеличнии учетной ставки закладывал Нацбанк, отмечал член исполкома Украинского общества финаналитиков Виталий Шапран, комментируя решение НБУ.

LIGA.net разбиралась в рисках "бюджетной" девальвации в этом году.

Бюджетная осень

Осваивать бюджеты ближе к концу года - традиция для местных властей. На четвертый квартал обычно приходится более 30% годовых бюджетных расходов, согласование которых со стороны центральной власти обычно занимает много времени, отмечает старший аналитик Adamant Capital Константин Фастовец.

В четвертом квартале расходы бюджетов всех уровней ускоряются, в том числе, за счет погашения старых задолженностей. Это не только расчеты с поставщиками и подрядчиками, но также возмещение НДС и другие бюджетные выплаты, добавляет директор казначейства банка Кредит Днепр Олег Куринной.

"Единый казначейский счет нужен для более эффективного управления средствами государственного и местного бюджетов, - говорит Куринной. - Это позволяет сконцентрировать государственные средства в руках одного юридического лица - Госказначейства".

На практике эффективность управления ЕКС сильно страдает из-за того, что местные власти не могут автоматом перенести оставшиеся деньги в бюджет следующего года. Для начала им нужно в любом случае вернуть их обратно в центр, рассказывает глава аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий.

"В теории эти деньги необязательно должны быть потрачены до копейки, но в бюджете на следующий год местным властям нужно будет еще обосновать необходимость этих затрат - поясняет он. - А это прямой риск - у местных бюджетов нет гарантий того, что им компенсируют неосвоенные средства".

Внезапный профицит

Пик остатков на ЕКС приходится обычно на осень, после чего они резко снижаются, говорит главный экономист Альфа-Банка и Укрсоцбанка Алексей Блинов. Эта тенденция подтверждается и графиком: за последние три года динамика казначейских остатков была практически идентичной.

Остатки на Едином казначейском счете, млн грн

2015

 

2016

 

2017

 

В 2017 году остатки на казначесйских счетах выше ем когда-либо. Главная причина - доходы госбюджета росли гораздо большими темпами, чем расходы, поясняет Олег Куринной.

"Доходы в январе-июле выросли на 146,4 млрд грн, или на 48,6%, расходы - только на 70,5 млрд грн или на 20%. - рассказывает Куринной. - Таким образом, в госбюджете образовался "внеплановый профицит".

Основные источники непредвиденных доходов - инфляция, конфискация средств ("миллиард Януковича"), перечисление прибыли НБУ (за 9 месяцев 2017 года бюджет получил 30 млрд грн, за аналогичный период 2016 года - ничего) и сделка репрофайлинга ОВГЗ между Нацбанкоми Минфином, за счет чего госбюджет сэкономит на расходах в октябре-декабре этого года 8,7 млрд грн, говорит Блинов.

С остатками на ЕКС эти факторы связаны косвенно. Например, те же "деньги Януковича" находятся на счетах в Ощадбанке, в бюджет они зачислены только номинально, рассказывает Александр Паращий.

Но в сумме (сюда же нужно добавить увеличение минимальной зарплаты и большие отчисления по ЕСВ и прибыли) это создает почву для массивных и практически одномоментных бюджетных выплат, считает старший аналитик Forex Club Андрей Шевчишин.

"Впереди - выплаты повышенных пенсий, и финансирование дефицита Пенсионного фонда со стороны Казначейства. - отмечает Шевчишин. - Не стоит забывать о субсидировании коммунальных расходов и энергоресурсов для населения. К общим затратам нужно отнести и различные инвестиционные проекты, оплачиваемые госбюджетом".

В 4 квартале прошлого года остатки были в несколько раз меньше нынешних - 27,563 млрд грн в начале декабря 2016 года. Олег Куринной из банка Кредит Днепр объясняет это затратами на армию - более 92 млрд грн (около $4,2 млрд или 5% бюджета).

Сейчас сезонная "разгрузка" ЕКС в любом случае произойдет в декабре-январе, считает Куринной. "Накопленные средства частично перейдут в корпоративный сектор через погашение задолженности перед подрядчиками и поставщиками, а также через возмещение НДС. Соответственно, увеличатся и без того избыточные остатки на корсчетах банков" - говорит он.

Традиция на годы

Нацбанку стоило заранее подготовиться к такой ситуации. Решение об увеличении учетной ставки до 13,5% вызвано в том числе и фактором ЕКС-излишков, отмечает Виталий Шапран.

"Дело не только в инфляции, а и в навесе ликвидности на ЕКС, - считает он. - Если заранее не поднять ставку, будет то же самое, что и два года назад: вместо "праздничного" удешевления доллара получим подорожание".

Ситуация двухгодичной давности, которую описывает Шапран, действительно во многом напоминает нынешнюю. 1 декабря 2015 года казначейские остатки достигли рекордного на тот момент значения - 47,958 млрд грн. 1 января на казначейском счете оставалось чуть больше 9 млрд.

Параллельно с уменьшением остатков - на 38 млрд за месяц - снижался курс гривни. За декабрь 2015 года нацвалюта обесценилась с 23,2 до 24,15 грн/$. В октябре 2017-го курс также падал одновременно с проседанией ЕКС. За месяц с казначейских счетов ушло 12 млрд грн, доллар за это время укрепился на межбанке на 26 копеек - до 26,89 грн/$. Позже гривня все же отыграла позиции.

ЕКС влияет на валютный рынок не напрямую: все зависит от того, по каким каналам этот массив денег выйдет на рынок. "Если эти деньги попадут в банк, который сохранит их в гривне и направит, скажем, в депозитные сертификаты, а не в валюту, то особо они ни на что не повлияют", - говорит Константин Фастовец.

Повышением учетной ставки НБУ пытался поднять цену гривневых ресурсов, а сбережения в ней - более выгодными, считает Александр Паращий. В теории рост ставки должен частично "откачать" гривневые излишки в сторону депсертификатов Нацбанка, но на практике это не отменяет валютных рисков, добавляет Алексей Блинов из Альфа-Банка.

"Нельзя наверняка утверждать, куда в итоге пойдут эти деньги нет, - говорит Паращий. - Скорее всего они разойдутся по разным каналам: часть может уйти в депсертификаты, часть - в облигации, часть - на валютеный рынок".

Сами по себе остатки на ЕКС в 48 млрд грн в масштабах системы - не такая большая сумма. Если приблизительно распределить расходы госбюджета на весь год, получится, что в день на рынок так или иначе попадает примерно 3 млрд грн бюджетных денег, рассказывает Фастовец.

При такой динамике 48 млрд с ЕКС можно относительно безболезненно потратить за 16 дней. В распоряжении местных бюджетов на это есть два месяца, но нет гарантий, что дополнительные затраты будут равномерными, считает Алексей Блинов.

"Риск в том, что местные власти могут слишком резко увеличить планы расходов, - отмечает Блинов. - Ежегодная угроза сохранится до тех пор, пока в бюджетах не появится правило переходящих остатков. Повышение учетной ставки лишь немного смягчит последствия этой проблемы".
 

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