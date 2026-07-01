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АНАЛІТИКА

Перезавантаження оборонних закупівель могло стати причиною відставки Федорова — Чмут

08:09 21.07.2026 |

Політика

Керівник фонду "Повернися живим" Тарас Чмут вважає, що основною причиною відставки міністра оборони України Михайла Федорова став не конфлікт із головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським, а перезавантаження системи оборонних закупівель.

"На мою думку, конфлікт має місце як причина, але не є основною. Я думаю, що основна проблема - це перезавантаження системи оборонних закупівель, це зміна підходу до того, що має купувати держава для Збройних сил за власні кошти, за кошти партнерів. І не просто замінити фірму на фірму, виробника на виробника, а змінити весь процес", - розповів Чмут в інтерв'ю політичному оглядачу "Української правди" Роману Кравцю.

"На жаль, багато політиків, багато поважних людей в цій країні, уже давно мають великі, маленькі, середні фірми в Мілтеку, в ОПК, які заробляють гроші. І ті підходи по перегляду, перезавантаженню закупівель, вони величезній кількості людей не сподобалися. У когось були домовленості з європейськими країнами, ми 300 мільйонів чогось на ремонт танків, 500 мільйонів на якісь снаряди, ще якісь мільйони на якісь міни, боєприпаси, дрони. Всі з усіма про щось домовлялися, а Михайло ці процеси зупинив. Тобто вони спробували очолити і взяти під контроль підходи і систему державних закупівель, що власний має робити Міністерство оборони, в тому числі по своєму положенню... Допускаю, що в когось наламались великі контракти, в когось пішли проблеми з поставками, і багатьом політикам це не сподобалось. І тут почалась якась велика політична гра, якісь ситуативні союзи", - додав він.

Другою причиною відставки Чмут назвав конфлікт Федорова з генеральним штабом ЗСУ, а третім - його зростаючу політичну та медійну вагу. Також керівник фонду переконаний, що зміна складу Кабінету міністрів була ініційована спеціально, щоб усунути Федорова з посади.

"Напевно, цих трьох причин достатньо для того, щоб президент прийняв рішення перезавантажувати цілий уряд, щоб замінити міністра оборони, тому що парламент просто так його б не замінив. Голосів б, впевнений, не було б", - додав він.

При цьому Чмут переконаний, що ще під час призначення Федорова на посаду "всі знали, що буде конфлікт", але президент його попри це призначив міністром оборони, "а потім, на жаль, на моє велике здивування, допустив цю помилку (звільнив з посади - ІФ-У)".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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