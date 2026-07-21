Сандра Аудкірк стала новою тимчасовою повіреною США в Україні: що відомо про дипломатку

Сандра Аудкірк стала новою тимчасовою повіреною у справах США в Україні. Вона має понад 30 років досвіду в дипломатичній службі, працювала в Пентагоні та очолювала Американський інститут на Тайвані.

Про це йдеться на сайті Посольства США в Україні.

Сандра Аудкірк - кар'єрна дипломатка, представниця вищого корпусу дипломатичної служби США (Senior Foreign Service), яка понад 30 років представляє інтереси Сполучених Штатів у різних країнах світу.

З 2024 року вона працювала в Міністерстві оборони США, де спочатку обіймала посаду заступника директора Європейського центру досліджень безпеки імені Джорджа К. Маршалла, а згодом стала цивільною заступницею та радницею з питань зовнішньої політики Європейського командування Збройних сил США.

У 2021-2024 роках Сандра Аудкірк очолювала Американський інститут на Тайвані. Також працювала в підрозділах Державного департаменту США, які опікувалися Східною Азією та Тихоокеанським регіоном, енергетичними ресурсами, економічними й діловими питаннями.

За кордоном проходила службу в Тайбеї, Дубліні, Анкарі, Кінгстоні, Стамбулі та Пекіні.

Сандра Аудкірк закінчила Школу дипломатичної служби Джорджтаунського університету. Володіє китайською (мандаринською) і турецькою мовами.