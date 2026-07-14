Фінансові новини
- |
- 14.07.26
- |
- 14:44
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Президент розраховує, що FREYJA почне працювати впродовж року
12:00 14.07.2026 |
Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що антибалістична система FREYJA запрацює протягом наступних 12 місяців.
"Я сподіваюся, що протягом наступних 12 місяців ми побачимо FREYJA в роботі. Загроза балістичних ракет у світі тільки зростатиме. Це один із головних наслідків воєн Росії та Ірану. Тому FREYJA має стати реальністю", - сказав Зеленський під час засідання Антибалістичної коаліції у Франції у понеділок.
За словами президента, Європа має наростити спроможності у сфері протиракетної оборони, оскільки потреба в захисті від балістичних ракет перевищує наявні можливості.
"Наш розрахунок такий, що у світі буде більше балістичних ракет. І антибалістики має бути щонайменше достатньо. Саме цим ми й займаємося. Європа може стати світовим лідером у виробництві високоякісних антибалістичних систем, без політичної залежності", - зазначив він.
Президент також наголосив, що європейські країни самі зможуть визначати необхідну кількість таких систем і місця їхнього розгортання, що, за його словами, створить нову стратегічну ситуацію для безпеки континенту.
"Європейці самі зможуть вирішувати, скільки систем потрібно Європі та де їх слід розміщувати. Це створило б стратегічно нову ситуацію. Кожна європейська система додаватиме свою силу та надаватиме різним частинам Європи стратегічну основу для захисту", - зауважив глава держави.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна отримає французькі ліцензії на виробництво ракет для ППО та SCALP — Макрон
|Франція планує передати Україні винищувачі Rafale у 2028–2029 роках — Макрон
|Хто приєднався до антибалістичної коаліції: подробиці від «ЄвроПравди»
|Велика Британія стала учасником програми ЄС на €90 млрд для підтримки України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Тилові вакансії «Азову»: посади для фінансистів
|VUSO закріпилася серед лідерів страхового ринку та спрямувала ₴100 млн на підтримку ЗСУ
У РУБРИЦІ
|ЄС відкрив шостий кластер у переговорах про вступ України
|Президент розраховує, що FREYJA почне працювати впродовж року
|Україна отримає французькі ліцензії на виробництво ракет для ППО та SCALP — Макрон
|Угорський парламент підтримав зміни щодо президента, у партії Орбана вже відбулася відставка
|Франція планує передати Україні винищувачі Rafale у 2028–2029 роках — Макрон
|Хто приєднався до антибалістичної коаліції: подробиці від «ЄвроПравди»
|Велика Британія стала учасником програми ЄС на €90 млрд для підтримки України
Бізнес
|Samsung вивела на ринок перший PCIe 6.0 SSD із пропускною здатністю до 28,4 ГБ/с
|Meta розширила лінійку ШІ, представивши модель Muse Image для роботи із зображеннями
|ШІ Google і ваші зображення: як заборонити використання фото з пошуку
|Прорив у батареях: технологія сухих електродів обіцяє довший хід і швидшу зарядку електромобілів
|Резервні копії Android по-новому: Google оновлює політику зберігання даних
|Подорожі без eSIM: Motorola запускає глобальний безкоштовний мобільний інтернет
|BYD масштабує інфраструктуру: 7000 станцій і обіцянка зарядки за 9 хвилин