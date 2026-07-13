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АНАЛІТИКА

Німеччина оплатить виробництво 50 тисяч безпілотників Shrike для України — ЗМІ

Уряд Німеччини профінансує масштабне замовлення на виробництво 50 тисяч ударних безпілотників для потреб Сил оборони України. Як повідомила в неділю, 12 липня, інформагенція Reuters з посиланням на неназвані джерела, ця угода, оцінена приблизно у 90 мільйонів євро, стане однією з найбільших відомих закупівель дронів для Києва, здійснених західним партнером одноосібно. Згідно з повідомленням, ідеться про українські FPV-дрони Shrike, які виробляє українська компанія SkyFall.

Головною особливістю цієї партії є оснащення безпілотників спеціалізованим програмним забезпеченням (ПЗ) від американської оборонно-технологічної компанії Auterion. Це ПЗ дозволяє БпЛА в автономному режимі відстежувати та уражати рухомі цілі на кінцевій стадії польоту, що суттєво знижує ефективність російських засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Виконавчий директор Auterion Лоренц Маєр підтвердив обсяг оборонного замовлення, уточнивши, що фінансування надійшло від європейської держави. За його словами, частина безпілотників уже успішно доправлена відповідним українським відомствам, а решту планують передати до кінця поточного року. У компанії SkyFall офіційно підтвердили участь Німеччини в цьому проєкті, хоч і утрималися від деталізації щодо логістики. Натомість оборонні відомства України та Німеччини відмовилися від коментарів на запити агенції, посилаючись на міркування оперативної безпеки.

Власне, сам дрон Shrike вважається відносно недорогим ефективним засобом ураження, який успішно застосовується на полі бою з 2023 року і нещодавно привернув серйозну увагу Пентагону. Зокрема, його модифікація Shrike 10-F, створена SkyFall у партнерстві з британською фірмою Skycutter, очолила проміжний рейтинг у тендері на закупівлю, проведеним міноборони США. Цей тендер є частиною масштабної американської ініціативи вартістю 1,1 мільярда доларів, спрямованої на придбання сотень тисяч ударних БпЛА одноразового використання.

Загалом цьогоріч компанія Auterion у співпраці з різними виробниками планує забезпечити постачання 100 тисяч безпілотників для України, що придбані за кошти кількох західних урядів. Сюди входить і контракт із Пентагоном на 50 мільйонів доларів для надання 33 тисяч дронів, які вже передали Силам оборони України. Паралельно Великобританія раніше оголосила власну програму допомоги, що передбачає передачу Україні 150 тисяч безпілотників у межах ширшого фінансового пакета.

Як показують зафіксовані цього року тенденції на полі бою, Україна постійно істотно нарощує масштаби застосування безпілотних систем, виготовляючи мільйони одиниць щороку та здійснюючи тисячі успішних ударів по позиціях росіян на різних ділянках фронту, а також у тилу, зокрема й глибокому.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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