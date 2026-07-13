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АНАЛІТИКА

Польща заявила про готовність модернізувати українські винищувачі МіГ-29

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш розповів про прогрес в реалізації угоди, згідно з якою Україна має отримати польські винищувачі МІГ-29, а Україна в обмін на це має передати надати доступ до технологій у сфері безпілотних систем.

Заяву очільника польського оборонного відомства наводить Polsat News, повідомляє "Європейська правда".

Камиш також прокоментував повідомлення, згідно з якими Україна мала застереження щодо технічного стану польських МіГів, заявивши про готовність допомогти з модернізацією літаків.

"Ми відкриті до обговорення: якщо Україна вбачає необхідність модернізації, ми можемо тут, безумовно, допомогти, але витрати в цьому випадку має покривати українська держава або союзні держави, які захочуть взяти на себе ці витрати", - сказав він.

За словами міністра, досягти угоди з цього питання реально, але "має бути дотримано принцип взаємності".

Косіняк-Камиш також наголосив, що,"безумовно, хороших новин набагато більше, ніж було ще кілька днів тому".

"Українська сторона повернулася до переговорів, я відкритий до діалогу, але має бути дотримано принцип взаємності, принцип справжньої солідарності", - зазначив глава польського Міноборони.
За матеріалами: www.eurointegration.com.ua
Ключові теги: Польща
 

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