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Польща заявила про готовність модернізувати українські винищувачі МіГ-29
12:25 13.07.2026 |
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш розповів про прогрес в реалізації угоди, згідно з якою Україна має отримати польські винищувачі МІГ-29, а Україна в обмін на це має передати надати доступ до технологій у сфері безпілотних систем.
Заяву очільника польського оборонного відомства наводить Polsat News, повідомляє "Європейська правда".
Камиш також прокоментував повідомлення, згідно з якими Україна мала застереження щодо технічного стану польських МіГів, заявивши про готовність допомогти з модернізацією літаків.
"Ми відкриті до обговорення: якщо Україна вбачає необхідність модернізації, ми можемо тут, безумовно, допомогти, але витрати в цьому випадку має покривати українська держава або союзні держави, які захочуть взяти на себе ці витрати", - сказав він.
За словами міністра, досягти угоди з цього питання реально, але "має бути дотримано принцип взаємності".
Косіняк-Камиш також наголосив, що,"безумовно, хороших новин набагато більше, ніж було ще кілька днів тому".
"Українська сторона повернулася до переговорів, я відкритий до діалогу, але має бути дотримано принцип взаємності, принцип справжньої солідарності", - зазначив глава польського Міноборони.
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