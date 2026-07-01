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Росія закуповує бензин в Індії, щоб подолати дефіцит – Reuters
16:09 01.07.2026 |
Росія розпочала імпорт бензину з Індії морським шляхом, повідомили в середу два джерела в галузі, намагаючись пом'якшити наслідки дефіциту палива, спричиненого українськими атаками на її енергетичну інфраструктуру, повідомляє у середу агентство Reuters.
"Джерело в галузі повідомило, що з Індії до Росії було відправлено щонайменше 60 000 м. тонн бензину. Інше джерело зазначило, що було відправлено два танкери, кожен з яких перевозив від 30 000 до 40 000 тонн", - пише видання.
За інформацією, третє джерело повідомило, що загалом Росія планує щомісяця імпортувати 400 000 тонн бензину з різних країн, зокрема з сусідньої Білорусі, яка вже експортує паливо до Росії.
Споживання бензину в Росії становить щонайменше 110 000 тонн на добу влітку, коли попит на паливо є високим.
Як свідчать дані про відстеження суден від LSEG та Kpler, імпорт сирої нафти з Росії до Індії у червні зріс до рекордного рівня, оскільки нафтопереробні заводи активно закуповували російську нафту, щоб пом'якшити наслідки закриття Ормузької протоки для інших джерел постачання.
Наразі невідомо, яка саме індійська нафтопереробна компанія постачатиме бензин до Росії.
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