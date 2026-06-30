Пекін закликав Москву й Київ до деескалації війни

Влада Китаю публічно закликала Київ і Москву повернутися за стіл переговорів. У Пекіні також розповіли, яким бачать цей процес.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради Безпеки ООН.

З новим закликом до миру виступив заступник постпреда КНР при ООН Сунь Лей. Його заява пролунала у межах засідання Ради Безпеки.

Дипломат наголосив, що команда глави Китаю Сі Цзіньпіна наполягає на негайному припиненню бойових дій. Як вважають в Пекіні, лише після цього можна повернутися до перемовин.На цьому тлі Сунь Лей закликав Київ і Москву продемонструвати політичну волю. Він додав, що пошук шляхів до мирного врегулювання має розпочатися невідкладно.

Також китайський дипломат неочікувано згадав про страждання цивільного населення. Лей запевнив, що "ця проблема дійсно непокоїть Пекін".

Нагадаємо, Китай досі не визнає, що є союзником Росії у війні проти України. Він продовжує імітувати "нейтралітет".

Попри це, західні уряди, аналітики та розвідки наголошують: Пекін надає Москві суттєву непряму підтримку, зокрема економічну, фінансову та дипломатичну.

Також РФ регулярно отримує від КНР товари подвійного призначення, до прикладу, мікроелектроніку, верстати, оптичне обладнання, дрони та їхні компоненти, засоби зв'язку. Усе це країна-агресорка активно використовує для підживлення свого ВПК.