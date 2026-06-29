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АНАЛІТИКА

НАБУ й САП затримали чинного народного депутата через систематичну неявку до суду

14:00 29.06.2026 |

Політика

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура 29 червня повідомили про затримання чинного народного депутата, якого обвинувачують у одержанні неправомірної вигоди.

«Затримання відбулося детективами НАБУ на виконання ухвали Вищого антикорупційного суду у зв'язку із систематичною неявкою обвинуваченого в судові засідання», - зазначають правоохоронці.

Востаннє, за їхніми даними, парламентар не з'явився до суду через відрядження до Іспанії. Наразі його доставили до ізолятора тимчасового тримання.

Розгляд клопотання прокурора САП про зміну обвинуваченому запобіжного заходу на тримання під вартою без застави призначили на 11:00 29 червня.

Народного депутата підозрюють в отриманні неправомірної вигоди за сприяння приватним компаніям у перемозі в тендерах на постачання медичного обладнання в Житомирській області.

Антикорупційні відомства не називають імені обвинуваченого, але обставини вказують на Сергія Кузьміних. Він наразі не коментував затримання.

Національне антикорупційне бюро 7 лютого 2022 року повідомило про затримання народного депутата Сергія Кузьміних за підозрою в отриманні хабаря в сумі 558 тисяч гривень. За даними слідства, посадовець отримав кошти за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області. Нардеп перед тим заявляв, що готовий «відстоювати свою позицію в суді».
За матеріалами: www.radiosvoboda.org
 

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