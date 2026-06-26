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Південна Корея планує підготувати пів мільйона операторів дронів і замінити китайські деталі
12:12 26.06.2026 |
Міністерство оборони Південної Кореї офіційно оголосило про початок масштабної дронової реформи своїх збройних сил. До 2029 року країна планує поставити на озброєння 110 тисяч безпілотників та підготувати пів мільйона кваліфікованих операторів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, з посиланням на агентство Reuters.
Подробиці
За словами міністра оборони Південної Кореї Ан Гю-бака, радикальне розширення безпілотного флоту охопить армію, флот, повітряні сили та морську піхоту. Десятки тисяч дронів будуть інтегровані безпосередньо в підрозділи на передовій.
У межах нової стратегії Сеул планує кардинально оновити свій технологічний арсенал:
Чому реформа відбувається зараз
Головним рушієм змін став досвід війни в Україні та конфліктів на Близькому Сході, які довели, що масовані атаки дешевих БПЛА здатні повністю змінити хід бойових дій. Окрім цього, КНДР активно вдосконалює власні безпілотні системи, що створює пряму загрозу для південнокорейських військових та цивільних об'єктів.
Додатковим внутрішнім фактором для Сеула стала гостра демографічна криза - через брак призовників армія вимушена екстрено переходити на автоматизацію.
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