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Вірменія планує повне відкриття кордонів із Туреччиною до 2030 року
17:26 25.06.2026 |
Вірменія має намір до 2030 року повністю відкрити кордони та відновити транспортне сполучення з Туреччиною та Азербайджаном.
Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив заступник міністра закордонних справ Вірменії Ваган Костанян на церемонії запуску на високому рівні платформи "Порядок денний щодо транспортної зв'язності" у Брюсселі, його цитує Hürriyet Daily News.
У вівторок Європейський Союз запустив у Брюсселі нову платформу "Порядок денний у сфері транспортної зв'язності", спрямовану на прискорення реалізації проєктів у сфері транспорту, енергетики та цифрової інфраструктури вздовж Середнього коридору (Транскаспійський міжнародний транспортний маршрут, ТМТМ).
"Наша мета - до 2030 року забезпечити відкриті транспортні зв'язки та відкриті кордони з двома нашими сусідами, з якими, на жаль, кордони досі залишаються закритими, - Туреччиною та Азербайджаном", - зазначив Костанян.
За його словами, прогрес у реалізації регіональних транспортних проєктів може дозволити ввести в експлуатацію деякі маршрути раніше запланованого терміну.
Він послався на нещодавні сигнали, які свідчать про те, що транзит вірменських вантажів через територію Туреччини може бути дозволений.
Заступник міністра заявив, що такий розвиток подій може сприяти зменшенню географічної ізоляції Вірменії, додавши, що Вірменія та Туреччина завершили бюрократичну підготовчу роботу, яка прокладе шлях для прямої двосторонньої торгівлі.
Сторони зняли певні обмеження, які заважали їм вказувати одна одну як кінцеві пункти призначення під час вантажних перевезень.
Сухопутний кордон між Туреччиною та Вірменією залишається закритим з того часу, як Анкара у 1993 році під час Першої карабаської війни на підтримку Азербайджану закрила прикордонні пункти пропуску.
Процес нормалізації відносин прискорився з початку 2026 року після того, як у серпні 2025 року за посередництва президента США Дональда Трампа прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян і президент Азербайджану Ільхам Алієв парафували проєкт мирної угоди.
Нагадаємо, на початку вересня 2025 року літак прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна вперше за 30 років використав повітряний простір Азербайджану.
Згодом представники Вірменії та Туреччини провели зустріч на вірменській території щодо нормалізації відносин.
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