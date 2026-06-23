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600 ракет для захисту неба: Зеленський повідомив про угоду з Німеччиною
09:40 23.06.2026 |
Україна уклала контракт із Німеччиною на постачання 600 ракет для систем протиповітряної оборони. Водночас від адміністрації президента США Дональда Трампа досі чекають ліцензії на виробництво ракет для Patriot у Європі.
Про це президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю «ТСН».
«Виробництво, те, що є зараз у США, десь 700 ракет на рік. Це американське виробництво. Вони передали ліцензії німцям. Німці вже почали своє виробництво. Ми вже з ними підписали контракт на серйозну суму, на 600 ракет. Це хороший контракт... Але, безумовно, це тривалий процес», - заявив Зеленський.
Він також додав, що всі європейські та американські компанії, які спеціалізуються на виробництві систем Patriot, підтримують ідею виробництва ракет до Patriot у Європі. Для початку цього процесу потрібен особистий дозвіл президента США Дональда Трампа, стверджує український президент.
Зазначимо, що на полях саміту G7 Зеленський говорив із Дональдом Трампом про отримання ліцензій на виробництво систем ППО та ракет. Опісля президент повідомив, що Трамп «позитивно» поставився до питання допомоги Україні.
«У США виробництво не настільки велике, як наші потреби. Нам потрібні ліцензії. У нас є різні можливості. Виробляти системи Patriot та ракети - складно, я знаю це, у мене було багато зустрічей і розмов із компаніями, я глибоко в цій темі. Але ми все одно хочемо збільшення виробництва, якщо вони згодні із цим», - сказав тоді Зеленський.
Попри це, він наголосив на важливості знайти європейську дешевшу альтернативу озброєння проти балістики.
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