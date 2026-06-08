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Попередні дані ЦВК: партія Пашиняна отримала 49,81%, три опозиційні сили проходять до парламенту
12:45 08.06.2026 |
Партія прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна "Громадянський договір" набрала на парламентських виборах 49,81% за результатами підрахунку 100% голосів виборців, повідомила ЦВК республіки з посиланням на попередні дані.
У партії "Сильна Вірменія" Самвела Карапетяна 23,29%. На третьому місці блок "Вірменія" експрезидента Роберта Кочаряна з 9,94%. За партію Гагіка Царукяна "Процвітаюча Вірменія" проголосували 4%.
Прохідний бар'єр для партій становить 4%, для блоків - 8%.
Таким чином, опозиція в сумі набрала 37,23% голосів.
ЦВК Вірменії оприлюднить остаточні дані голосування протягом поточного тижня.
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