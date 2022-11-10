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Схема на 200 мільйонів євро: В Україні знайшли три колцентри європейських шахраїв
22:49 10.11.2022 |
Кіберполіція викрила учасників транснаціональної шахрайської групи, яка ошукала вкладників за схемою псевдоінвестування у криптовалюти та цінні папери.
Офіси, call-центри та представництва компанії розташовувалися у багатьох країнах Європи, загальні збитки внаслідок діяльності шахраїі сягають понад 200 мільйонів євро на рік, повідомляє Департамент кіберполіції.
Правоохоронці спільно із представниками Європолу та Євроюсту викрили п'ятьох громадян України, які є учасниками злочинної схеми.
"Зловмисники мали власні вебресурси, на яких пропонували вкладникам отримання надприбутків від інвестування у криптовалюту, торгівлі цінними паперами (акції, облігації, ф'ючерси, опціони). На платформах імітувалося зростання активів, однак інвестори не мали змоги перевести "зароблене" у готівку", - зазначається у повідомленні.
Для залучення потенційних вкладників зловмисники утворили call-центри у кількох країнах Європи. Загалом у них працювало понад 2 тисячі осіб. Зокрема, на території України діяло три таких сall-центри, п'ятеро фігурантів справи відповідали за організацію їхньої роботи. Щодо них відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.
За даними Європолу, від протиправної діяльності транснаціонального угруповання постраждали сотні тисяч осіб по всьому світу. Збитки оцінюються у понад 200 мільйонів євро на рік.
В оселях фігурантів, а також за адресами розташування call-центрів, у Києві та Івано-Франківську, правоохоронці провели обшуки. Вилучено понад 500 одиниць комп'ютерної техніки, мобільні телефони. Одночасно обшуки проходили в інших країнах за місцями проживання решти учасників групи.
Згідно із повідомленням, до розслідування справи залучені правоохоронці Албанії, Фінляндії, Грузії, Німеччини, Латвії та Іспанії. Розслідування кібершахрайства розпочалося у 2020 році, зокрема і в Україні. Наразі сім країн порушили судові справи за даним фактом.
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