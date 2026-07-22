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АНАЛІТИКА

США оголосили про 50% мита на канадські товари

Сполучені Штати вирішили запровадити імпортні мита в розмірі 50% практично на всі товари, що імпортуються з Канади.

Як повідомляє Укрінформу, відповідну заяву оприлюднено на сайті Білого дому.

"Президент Дональд Трамп підписав три укази... про запровадження 50% мит на певні товари з Канади у відповідь на дискримінаційне ставлення Канади до американської продукції", - йдеться в документі.

Зазначається, що цим рішенням США "вирівнюють правила гри для важливого американського експорту: машин, алкоголю та молочної продукції".

"Кожен з трьох указів запроваджує 50% мита на певний тип канадського імпорту: від вина та хокейних ключок до цементу", - наголосили у Білому домі.

Показово, що США не зробили широкого винятку для товарів, які ввозяться відповідно до угоди про вільну торгівлю з Канадою та Мексикою. Єдині винятки - енергоносії, поташ, морепродукти та критичні мінерали.

"Мита, які набудуть чинності через 30 днів після підписання указів, мають на меті компенсувати тягар та невигідні умови для американських товарів, повʼязані з канадською дискримінацією", - вказали у Трампа.
Ключові теги: США, Канада
 

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