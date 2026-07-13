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Трамп заявив про блокаду портів Ірану та платний прохід через Ормузьку протоку
18:35 13.07.2026 |
Американський президент Дональд Трамп заявив про відновлення блокади морських портів Ірану, а також про бажання стягувати мито за прохід вантажних суден Ормузькою протокою.
Про це він написав у соцмережі Truth Social, передає "Європейська правда".
У понеділок, 13 липня, Трамп заявив, що Ормузька протока "відкрита" й "залишиться відкритою" незалежно від того, чи буде Іран брати в цьому участь, чи ні.
Він наголосив, що США відновлять блокаду морських портів Ірану та зазначив, що всі інші країни відтепер будуть мати "справедливий і відкритий доступ" до Ормузької протоки.
"Відтепер США будуть відомі як "охоронці Ормузької протоки", але в цій ролі, з міркувань справедливості, їм буде відшкодовуватися 20% від вартості всіх перевезених вантажів на покриття будь-яких витрат, необхідних для убезпечення цього надзвичайно нестабільного регіону світу", - зазначив американський президент.
Трамп додав, що процес та організаційні заходи розпочнуться негайно.
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