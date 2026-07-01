Понад $1,4 млрд на крипті: Трамп оприлюднив доходи за 2025 рік

Президент США Дональд Трамп подав декларацію на понад $1,4 млрд доходу від криптовалютних проєктів своєї родини за 2025 рік, згідно із посиланням на нові фінансові декларації, подані до Управління урядової етики США.

Майже $800 млн принесла World Liberty Financial

Згідно з декларацією, компанії, повʼязані з Дональдом Трампом, отримали майже $800 млн від криптовалютного проєкту World Liberty Financial (WLFI), який він заснував разом із синами.

Ця сума включає:

понад $520 млн від продажу токенів;

понад $250 млн від продажу часток у бізнесі WLFI.

Відмітимо, що Ерік Трамп, другий син Дональда Трампа, став мільярдером минулого року завдяки інвестиціям у криптоіндустрію, а наймолодший син, Беррон Трамп, мав $150 млн у свої 19 років.

Крім того, президент США задекларував ще $635 млн доходу від продажу власних мемкоїнів TRUMP.

Якщо у попередній декларації Трамп повідомляв про $57,35 млн доходу від продажу токенів World Liberty Financial, то вже у звітності за 2025 рік ця сума збільшилася більш ніж у дев'ять разів.

Крім того, раніше Reuters оцінювало сукупний дохід родини Трампів від криптовалютних проєктів після повернення президента до Білого дому у 2025 році щонайменше у $2,3 млрд:





Політика адміністрації та питання конфлікту інтересів

Після вступу Трампа на посаду його адміністрація реалізувала низку ініціатив, які криптоіндустрія сприйняла позитивно. Зокрема, йдеться про:

ухвалення федеральних правил щодо стейблкоїнів;

помʼякшення підходу Міністерства юстиції США до контролю крипторинку;

скорочення регуляторного тиску з боку SEC.





Водночас Білий дім заперечує будь-який конфлікт інтересів.

«Ні президент, ні його родина ніколи не брали й не братимуть участі в конфліктах інтересів. Президент Трамп із гордістю зробив Сполучені Штати криптовалютною столицею світу завдяки своїм виконавчим рішенням», - заявила речниця Білого дому Анна Келлі.

Вона також додала:

«Усі дії президента Трампа та його адміністрації здійснюються виключно в інтересах американського народу, а будь-які так звані журналісти, які стверджують протилежне, лише повторюють ту саму хибну риторику, яку демократи та традиційні медіа просувають уже десятиліття».

Попри те, що управління бізнесом формально передано дітям президента, Дональд Трамп залишається кінцевим бенефіціаром трасту, який отримує відповідний дохід.

Експерти закликають переглянути етичні норми

Колишній виконувач обовʼязків керівника федерального Управління урядової етики Дон Фокс звернув увагу, що президент і віцепрезидент США формально не підпадають під дію законів, які забороняють конфлікт інтересів для інших посадовців виконавчої влади.

За його словами:

«Кожен президент після Вотергейту керував своїми фінансами так, ніби на нього поширювалися правила щодо конфлікту інтересів. З Трампом ці норми повністю викинуті за борт».

Він також наголосив, що саме Трамп «найкраще демонструє, що настав час для додаткових реформ у сфері етики».

«Одним із можливих законодавчих рішень могло б стати обмеження видів інвестицій, якими можуть володіти президент і віцепрезидент», - відзначив Фокс.

Окрім криптовалют, Трамп задекларував понад $80 млн доходу від врегулювання судових спорів із медіакомпаніями та $52 млн від ліцензування власного бренду закордонним девелоперам, переважно на Близькому Сході. Його гольф-клуби та курорти також збільшили виручку на 15% - до понад $500 млн за підсумками 2025 року.