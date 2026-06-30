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Мінфін США відкрив цифрову платформу для звернень щодо скасування санкцій
14:37 30.06.2026 |
Управління Мінфіну США, яке відповідає за санкції, запустило онлайн-портал для подання заявок на виключення із чорних списків або скасування санкцій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .
Як пише видання, у понеділок Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) додало на свій сайт "Портал перегляду".
Цей портал дозволяє особам, включеним до списків санкцій, подавати запит про зняття обмежень. Крім цього, заявники можуть вимагати несекретну та неконфіденційну інформацію, яка стосується рішення про застосування санкцій.
Також зазначається, що раніше, особи, включені до списків санкцій, вже мали право подавати клопотання про перегляд рішення, часто залучаючи до процесу юристів. Але як пояснили в OFAC, новий портал "спростить процес подання клопотань" та забезпечить "більшу прозорість та ефективність".
Bloomberg пише, що останні кілька десятиліть США значно посилили використання санкцій як інструмент зовнішньої політики. І в арсеналі Вашингтона тисячі обмежень, що поширюються на окремих осіб, компанії та країни.
При цьому друга адміністрація Трампа пообіцяла скасувати деякі санкції щодо Ірану в рамках остаточної мирної угоди і минулого тижня випустила початковий дозвіл, який дозволяє продавати іранську нафту.
Крім цього, команда Трампа послабила деякі обмеження проти Росії, Венесуели та Сирії, водночас запровадивши нові обмеження проти Куби.
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