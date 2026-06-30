Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трамп задумав «найкраще гольф-поле» біля Білого дому

Президент США Дональд Трамп заявив про плани розбудови існуючого гольф-корту у Вашингтоні неподалік Білого дому для перетворення його на "найкращий у світі".

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

У неділю Трамп заявив, що хоче розбудувати існуюче публічне гольф-поле у Вашингтоні East Potomac Golf Links, якому близько 100 років, і ці роботи мають початися вже у вересні.

Заява від американського президента пролунала після того, як він з'їздив на це місце разом з міністром внутрішніх справ та архітектором, що спеціалізується на інфраструктурі для гольфу. 

"Було визначено, що у цьому фантастичному місці з видом на воду і пам'ятки столиці ми збудуємо одне з найкращих гольфових полів з тих, що є будь-де у світі", - заявив Трамп, додавши, що зараз там, мовляв, практично неможливо грати. 

"Робота над новим полем, яка відбудеться швидко, почнеться з 1 вересня", - заявив він. 

Загалом ідея Трампа щодо цього місця не є новою і вже була причиною позову громадської організації та двох громадян. Згодом адміністрація та організація National Links Trust досягли компромісної домовленості.
За матеріалами: www.eurointegration.com.ua
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,8478
  0,0118
 0,03
EUR
 1
 51,1669
  0,0359
 0,07

Курс обміну валют на вчора, 09:46
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,5914  0,04 0,08 45,0676  0,03 0,07
EUR 50,8638  0,05 0,10 51,5317  0,06 0,12

Міжбанківський ринок на вчора, 17:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,8350  0,06 0,15 44,8650  0,07 0,15
EUR 51,1657  0,02 0,04 51,1864  0,02 0,03

ТОП-НОВИНИ

Облікова ставка під питанням: у НБУ обговорюють діапазон 15–16% у найближчі місяці

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес