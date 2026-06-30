Фінансові новини
- |
- 30.06.26
- |
- 06:52
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Трамп задумав «найкраще гольф-поле» біля Білого дому
11:11 29.06.2026 |
Президент США Дональд Трамп заявив про плани розбудови існуючого гольф-корту у Вашингтоні неподалік Білого дому для перетворення його на "найкращий у світі".
Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".
У неділю Трамп заявив, що хоче розбудувати існуюче публічне гольф-поле у Вашингтоні East Potomac Golf Links, якому близько 100 років, і ці роботи мають початися вже у вересні.
Заява від американського президента пролунала після того, як він з'їздив на це місце разом з міністром внутрішніх справ та архітектором, що спеціалізується на інфраструктурі для гольфу.
"Було визначено, що у цьому фантастичному місці з видом на воду і пам'ятки столиці ми збудуємо одне з найкращих гольфових полів з тих, що є будь-де у світі", - заявив Трамп, додавши, що зараз там, мовляв, практично неможливо грати.
"Робота над новим полем, яка відбудеться швидко, почнеться з 1 вересня", - заявив він.
Загалом ідея Трампа щодо цього місця не є новою і вже була причиною позову громадської організації та двох громадян. Згодом адміністрація та організація National Links Trust досягли компромісної домовленості.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Облікова ставка під питанням: у НБУ обговорюють діапазон 15–16% у найближчі місяці
Семеро з 11 членів Комітету з монетарної політики (КМП) Національного банку України вважають, що за умови збереження контрольованих інфляційних очікувань, жвавого попиту на гривневі активи та стійкої ситуації на валютному ринку достатньо буде надалі утримувати облікову ставку на незмінному рівні 15% річних, йдеться в опублікованих у понеділок підсумках дискусії КМП щодо рівня облікової ставки 17 червня.
ТОП-НОВИНИ
|НБУ зафіксував зниження індексу фінансового стресу до рівня до 2022 року
|Технології для оборони й цивільного сектору: ЄС та Україна запускають програми на €343 млн
|Українцям Молдови відкриють доступ до спрощеного громадянства України
|Понад €10 млрд інвестицій: на URC2026 уклали 160 угод щодо відбудови України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Фінансовий контроль родини: прості кроки до стабільності
У РУБРИЦІ
|Від прем’єра до світового впливу: Стармеру прогнозують нову ключову посаду
|Трамп задумав «найкраще гольф-поле» біля Білого дому
|Технології для оборони й цивільного сектору: ЄС та Україна запускають програми на €343 млн
|Боротьба з піратством: Мін’юст США закрив близько 400 сайтів із трансляціями ЧС-2026
|Українцям Молдови відкриють доступ до спрощеного громадянства України
|Регулювання крипторинку ЄС: Binance обрала Францію для ліцензування за MiCAR
Бізнес
|Steam Machine від Valve стартує з $1049: передзамовлення доступні за лотерейною системою
|DHL виходить у «зелену» логістику: вантажі через Атлантику перевозитимуть вітрильниками
|Преміум без компромісів: нові SSD SanDisk для PS5 коштують як п’ять консолей
|Новий Android-троян Rokarolla загрожує користувачам банківських і криптосервісів
|Персонажі з ШІ в іграх: NVIDIA випустила бета-версію ACE Game Agent SDK та плагіни для Unreal Engine 5
|Microsoft анонсувала Windows K2 — єдине перезавантаження для керування системами
|Android 17 уже доступний: Google представила велике оновлення системи