Трамп задумав «найкраще гольф-поле» біля Білого дому

Президент США Дональд Трамп заявив про плани розбудови існуючого гольф-корту у Вашингтоні неподалік Білого дому для перетворення його на "найкращий у світі".

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

У неділю Трамп заявив, що хоче розбудувати існуюче публічне гольф-поле у Вашингтоні East Potomac Golf Links, якому близько 100 років, і ці роботи мають початися вже у вересні.

Заява від американського президента пролунала після того, як він з'їздив на це місце разом з міністром внутрішніх справ та архітектором, що спеціалізується на інфраструктурі для гольфу.

"Було визначено, що у цьому фантастичному місці з видом на воду і пам'ятки столиці ми збудуємо одне з найкращих гольфових полів з тих, що є будь-де у світі", - заявив Трамп, додавши, що зараз там, мовляв, практично неможливо грати.

"Робота над новим полем, яка відбудеться швидко, почнеться з 1 вересня", - заявив він.

Загалом ідея Трампа щодо цього місця не є новою і вже була причиною позову громадської організації та двох громадян. Згодом адміністрація та організація National Links Trust досягли компромісної домовленості.