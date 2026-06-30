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АНАЛІТИКА

Боротьба з піратством: Мін’юст США закрив близько 400 сайтів із трансляціями ЧС-2026

Міністерство юстиції США повідомило про вилучення майже 400 інтернет-доменів, які незаконно транслювали матчі Чемпіонату світу з футболу 2026 року. Операція отримала назву Offsides і проводиться Національним координаційним центром із захисту прав інтелектуальної власності та Відділом розслідувань з питань внутрішньої безпеки. Про це пише Tom's Hardware.

Ця операція стала у 5 разів масштабнішою за попередню, проведену під час чемпіонату світу 2022 року в Катарі, коли було заблоковано 78 доменів. Слідчі попереджають, що подібні нелегальні трансляції не лише порушують авторські права, але й становлять загрозу для користувачів, оскільки можуть поширювати шкідливе програмне забезпечення та викрадати фінансові дані.

Як відомо, турнір проходить одночасно в США, Канаді та Мексиці, що надало американським органам ширші юридичні можливості для боротьби з піратством, ніж під час чемпіонату в Катарі. Розслідування виявило, що сервери, які забезпечували піратські трансляції, розташовувалися в Перу та Болгарії, а додаткові блокування відбулися в Хорватії, Румунії, Польщі та Колумбії.

Ідентифікація доменів відбулася за підтримки Міжнародної федерації футболу (FIFA), а також компаній NBC Universal, Warner Brothers та інших.

Фахівці Мін'юсту США пояснюють, що блокування доменів є лише частковим інструментом, адже піратські сервіси часто змінюють адреси та використовують резервні копії. Саме тому правоохоронці проводять масштабні вилучення сотень доменів одночасно.

Дослідження компанії Webroot 2021 року показало, що 92% нелегальних спортивних сайтів містили шкідливий контент, який поширювався через рекламні мережі. Після чемпіонату світу 2024 року Microsoft Threat Intelligence зафіксувала масштабну кампанію зловмисної реклами, що охопила майже мільйон пристроїв. Вона була пов'язана з нелегальними стрімінговими ресурсами, де редиректори, вбудовані у програвач, спрямовували користувачів до програм-крадіїв даних Lumma та Doenerium, розміщених на GitHub.

Такі зараження часто потребують лише простого натискання кнопки відтворення або вимкнення звуку, щоб запустити ланцюжок перенаправлень, без появи запиту на завантаження та без необхідності вводити будь-які облікові дані.

Міністерство юстиції США наголосило, що операція Offsides триває, і правоохоронні органи продовжать переслідувати організаторів піратських трансляцій.

За матеріалами: mezha.ua
Ключові теги: США
 

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