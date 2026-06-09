Фінансові новини
- |
- 09.06.26
- |
- 14:17
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Накращий момент, щоб посадити дерево, був двадцять років тому. Наступний – сьогодні"
Китайське прислів'я
США внесли BYD, Baidu та Alibaba до «чорного списку»
09:12 09.06.2026 |
Сполучені Штати офіційно визнали корпоративних гігантів Alibaba, BYD та Baidu компаніями, що підтримують китайську армію. Це рішення значно розширює чорний список Вашингтона та ставить під удар найвідоміші комерційні бренди Китаю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post, BBC та Al Jazeera.
Пентагон вчергове оновив перелік китайських компаній, який вже містить у собі 188 фірм з КНР. Серед відомих та популярних компаній в нього входять TP-Link та Huawei. Вашингтон вважає, що фірми зі списку співпрацюють з армією Китаю, тому держконтракти у Штатах для них під великою загрозою.
Цікаво, що Білий дім зробив потужний стрибок, адже у "чорному списку" на 2025 рік значилось лише 134 компанії з КНР.Цього разу серед відомих українцям компаній увійшли:
Які конкретно претензії Вашингтона до цих компаній
Міністерство оборони США визначає ці фірми як такі, що належать або контролюються китайськими військовими. Головна претензія Вашингтона - сприяння стратегії "військово-цивільного об'єднання" Пекіна. Ця програма КНР передбачає злиття цивільних та оборонних досліджень для посилення армії.
Список не є прямими санкціями. Проте він часто стає першим кроком до експортного контролю та повної федеральної заборони на закупівлі.
Яка реакція Китаю та самих компаній
Пекін відреагував миттєво: посольство Китаю у Вашингтоні назвало такі дії дискримінаційними. Китайські компанії, які ведуть бізнес за кордоном, суворо дотримуються законів країн перебування, заявив речник посольства. Він закликав США припинити "неправильну практику".
В Alibaba також не забарилися з відповіддю. Компанія заперечує будь-який зв'язок із військовими структурами.
"Ми не є китайською військовою компанією і не є частиною жодної військово-цивільної стратегії злиття. Ми вживемо всіх можливих правових заходів проти спроб вивести нашу компанію в оману", - повідомив речник Alibaba.
Чи дійсно "чорний список" завадить гігантам з КНР?
Експерт з національної безпеки Денніс Вайлдер сумнівається в ефективності таких широких заходів. Він вважає, що багато американських фірм вже мають глибокі зв'язки з цими гігантами.
"Багато американських фірм вже мають глибокі стосунки з цими організаціями, і вони не збираються відмовлятися від них, якщо не буде реальних штрафів, пов'язаних з укладанням комерційних угод з ними", - зазначив Вайлдер.
Що відомо про санкції проти Китаю
ЄС планує "вдарити" санкціями по китайських компаніях, які допомагають армії РФ. Під ударом не лише Пекін: у списку опинилися фірми з ОАЕ та Туреччини.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Президент визнав ризики служби та сподівається на участь партнерів у фінансуванні армійських контрактів
|Єврокомісія попередила: ризик втрати частини допомоги ЄС через невчасні реформи
|Палата представників США підтримала допомогу Україні та санкції проти РФ
|Мадяр заявив про домовленості між Україною та Угорщиною у питаннях національних меншин
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Чому умови в обмінних пунктах часто вигідніші, ніж у касах банків
У РУБРИЦІ
|Суд у США визнав незаконним $100-тисячний збір за робочі візи H-1B, введений Трампом
|Польща скасувала план спрощеного працевлаштування іноземців через побоювання безробіття
|США внесли BYD, Baidu та Alibaba до «чорного списку»
|Податкова інтеграція з ЄС: Україна нарощує партнерство у фіскальній сфері
|Єврокомісія попередила: ризик втрати частини допомоги ЄС через невчасні реформи
|ЄС перерахував Україні €2,6 млрд і передбачив бонус за швидке виконання реформ
|Попередні дані ЦВК: партія Пашиняна отримала 49,81%, три опозиційні сили проходять до парламенту
Бізнес
|RTX Spark від NVIDIA: ARM-процесор для Windows-ПК з архітектурою Blackwell і 128 ГБ пам'яті
|SpaceX розпочне будівництво «Золотого купола» — контракт на $4,16 млрд
|ШІ для медицини: Microsoft Copilot Health автоматизує аналізи та медичні дані
|Дешеві Windows-ноутбуки проти MacBook Neo: Qualcomm робить ставку на Snapdragon C
|YouTube запровадив автоматичне виявлення ШІ-контенту з відповідними мітками
|Компанія Nvidia планує масштабні щорічні витрати на Тайвані — до $150 млрд
|Продажі нових авто в ЄС у квітні зросли на 5%, сегмент електромобілів — на 38%