США внесли BYD, Baidu та Alibaba до «чорного списку»

Сполучені Штати офіційно визнали корпоративних гігантів Alibaba, BYD та Baidu компаніями, що підтримують китайську армію. Це рішення значно розширює чорний список Вашингтона та ставить під удар найвідоміші комерційні бренди Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post, BBC та Al Jazeera.

Пентагон вчергове оновив перелік китайських компаній, який вже містить у собі 188 фірм з КНР. Серед відомих та популярних компаній в нього входять TP-Link та Huawei. Вашингтон вважає, що фірми зі списку співпрацюють з армією Китаю, тому держконтракти у Штатах для них під великою загрозою.

Цікаво, що Білий дім зробив потужний стрибок, адже у "чорному списку" на 2025 рік значилось лише 134 компанії з КНР.

Alibaba (володіє маркетплейсами AliExpress, Taobao, Tmall та хмарним сервісом Alibaba Cloud);

BYD (найбільший у світі виробник електромобілів та акумуляторів BYD Auto);

Baidu (власник головного пошуковика Китаю, сервісів Baidu Maps та розробок у сфері ШІ).

Які конкретно претензії Вашингтона до цих компаній

Міністерство оборони США визначає ці фірми як такі, що належать або контролюються китайськими військовими. Головна претензія Вашингтона - сприяння стратегії "військово-цивільного об'єднання" Пекіна. Ця програма КНР передбачає злиття цивільних та оборонних досліджень для посилення армії.

Список не є прямими санкціями. Проте він часто стає першим кроком до експортного контролю та повної федеральної заборони на закупівлі.

Яка реакція Китаю та самих компаній

Пекін відреагував миттєво: посольство Китаю у Вашингтоні назвало такі дії дискримінаційними. Китайські компанії, які ведуть бізнес за кордоном, суворо дотримуються законів країн перебування, заявив речник посольства. Він закликав США припинити "неправильну практику".

В Alibaba також не забарилися з відповіддю. Компанія заперечує будь-який зв'язок із військовими структурами.

"Ми не є китайською військовою компанією і не є частиною жодної військово-цивільної стратегії злиття. Ми вживемо всіх можливих правових заходів проти спроб вивести нашу компанію в оману", - повідомив речник Alibaba.

Чи дійсно "чорний список" завадить гігантам з КНР?

Експерт з національної безпеки Денніс Вайлдер сумнівається в ефективності таких широких заходів. Він вважає, що багато американських фірм вже мають глибокі зв'язки з цими гігантами.

"Багато американських фірм вже мають глибокі стосунки з цими організаціями, і вони не збираються відмовлятися від них, якщо не буде реальних штрафів, пов'язаних з укладанням комерційних угод з ними", - зазначив Вайлдер.

Що відомо про санкції проти Китаю

ЄС планує "вдарити" санкціями по китайських компаніях, які допомагають армії РФ. Під ударом не лише Пекін: у списку опинилися фірми з ОАЕ та Туреччини.