В адміністрації США побоюються, що санкції проти інших країн послаблять позиції долара у світі – ЗМІ

В адміністрації США побоюються, що в разі подальшого активного застосування санкцій проти інших країн позиції долара у світі можуть стати слабшими, пише The New York Times.

Видання зазначає, що одним із прикладів таких побоювань є законопроєкт, який нещодавно надійшов до сенату і передбачає додаткові санкції проти РФ. "Конгресмени хочуть продовжувати "фінансову війну", а в адміністрації занепокоєні тим, що активне застосування санкцій може позбавити долар домінантного становища у світі", - йдеться у статті про цей законопроєкт.

Газета нагадує, що, крім іншого, пропозиція щодо санкцій, розроблена нині покійним сенатором Ліндсі Гремом, зокрема, передбачає запровадження мит проти тих країн, які найактивніше купують у Росії нафту та газ.

"Це відображає спроби знайти непростий баланс у ситуаціях, коли США намагаються використовувати свою економічну міць для досягнення дипломатичних цілей, залишаючи водночас країну в центрі світової фінансової системи", - пише The New York Times.

У статті наголошується, що президент США Дональд Трамп визнавав, що активне застосування санкцій проти суперників може негативно позначитися на позиціях долара у світі.

Як повідомляє газета, внаслідок цього адміністрація США наразі намагається оптимізувати санкційні режими проти низки країн. Зокрема, США скасовують обмежувальні заходи в тих випадках, коли вони втратили ефективність або коли в них, з тієї чи іншої причини, більше немає сенсу.

Також у Білому домі працюють разом із Конгресом над тим, щоб у законах, що ухвалюються, було передбачено механізми, за допомогою яких глава держави міг би самостійно, не консультуючись із конгресменами, призупиняти санкції або взагалі відмовлятися від їхнього впровадження.

Раніше американські ЗМІ повідомляли, що на таких механізмах Білий дім наполягає і у разі із законопроєктом про санкції проти РФ. Трамп, за даними ЗМІ, загалом не проти цього документа, але за умови, що зможе сам вирішувати, коли вводити та скасовувати ті чи інші обмеження.

Раніше цього тижня в Сенаті США опублікували текст цього законопроєкту. У ньому передбачено можливість того, щоб президент США призупиняв санкції, але лише за умови, що він надасть Конгресу переконливі пояснення того, навіщо він це робить. У документі є й механізм, за допомогою якого президент може скасувати санкції. Водночас чітко прописані умови, за виконання яких це стає можливим. Нарешті, Конгрес залишає за собою право розглянути рішення про скасування санкцій, щоб визначити, чи є воно правильним.