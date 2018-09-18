Доллар 18 сентября слабо реагирует на обострение торгового конфликта США и Китая

Курс доллара слабо растет по отношению к мировым валютам во вторник утром после объявления о новых торговых пошлинах США в отношении товаров из Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.02 EET индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,09%, до 94,58 пункта. При этом курс доллара к иене рос до 111,99 иены за доллар со 111,88 иены, курс евро к доллару рос до 1,169 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1683 доллара за евро.

Спрос на доллар немного повысился после того, как президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в размере 10% на товары из Китая на сумму 200 миллиардов долларов. Решение вступит в силу 24 сентября. Трамп не исключил и введение третьего этапа пошлин на товары стоимостью около 267 миллиардов долларов, если Китай продолжит предпринимать ответные меры.

"Сейчас опасения рынков связаны с тем, как Китай ответит на новые пошлины", - отмечает старший валютный стратег IG Securities Юниси Исикаву (Junichi Ishikawa), которого цитирует агентство Рейтер.