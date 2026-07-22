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АЗС оновили ціни: дизель став дорожчим 21 липня
12:40 21.07.2026 |
Найдорожчий бензин та дизель наразі пропонують мережі Окко, WOG та Socar
Станом на 21 липня 2026 року найбільші мережі АЗС в Україні змінили ціни на пальне. Середня вартість бензину А-95 становить близько 78,07 грн за літр, а дизельного пального - 80,21 грн за літр. Про це повідомляє «Главком».
Що відбувається із цінами на пальне
Найбільші мережі АЗС України оновили ціни на пальне. Порівняно з попереднім днем, більшість операторів підвищили вартість бензину та дизельного пального. В одній із мереж усі види пального, окрім автогазу, подорожчали на 2 грн/л, ще в одній - на 1 грн/л. Крім того, окремі оператори підвищили ціни на бензин А-95 на 1 грн/л, а дизельне пальне та ДП+ - до 2 грн/л. Водночас лише одна мережа залишила ціни на всі види пального без змін.
Наразі найдорожчий бензин та дизель наразі пропонують мережі Окко, WOG та Socar, тоді як найдешевше пальне традиційно можна знайти у «БРСМ-Нафта» та «Укрнафта».
Ціни на пальне станом на 21 липня 2026 року (грн за літр)
|Пальне Мережа
|А95
|А95+
|ДП
|ДП+
|А100
|А92
|Газ
|UPG
|76,40
|78,40
|78,90
|80,90
|86,40
|-
|38,40
|OKKO
|80,90
|83,90
|82,90
|85,90
|90,90
|-
|41,90
|WOG
|81,50
|84,50
|82,90
|85,90
|91,50
|-
|41,90
|KLO
|75,90
|79,70
|80,50
|82,90
|87,70
|71,70
|38,90
|SOCAR
|82,90
|86,90
|82,90
|85,90
|92,90
|-
|41,90
|UKRNAFTA
|77,90
|80,90
|78,90
|80,90
|-
|73,90
|38,40
|БРСМ
|72,99
|-
|76,49
|-
|-
|-
|37,99
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