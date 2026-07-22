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Стів Джобс
Ціни на нафту знижуються, Brent торгується на рівні $88,65 за барель
11:31 21.07.2026 |
Ціни на нафту знижуються у вівторок на тлі інформації про те, що посередники докладають зусиль для врегулювання конфлікту між США та Іраном, які тим часом продовжують обмінюватися ударами.
Портал Axios повідомив із посиланням на джерела, що посередники, зокрема Катар, Єгипет і Пакистан, передали Вашингтону та Тегерану пропозицію про 10-денне перемир'я. За словами американських чиновників, в адміністрації президента США Дональда Трампа вивчають цю пропозицію і навіть "закликали Ізраїль утриматися від кроків, які можуть закрити вікно для дипломатії".
Ціна вересневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures станом на 8:20 кч становить $88,65 за барель, що на $0,57 (0,64%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів. У понеділок вони подорожчали на $1,12 (1,27%), до $89,22 за барель.
Ф'ючерси на нафту WTI з поставкою у вересні на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу подешевшали на $0,21 (0,25%), до $82,27 за барель. За підсумками попередньої сесії їхня вартість зросла на $0,7 (0,9%) - до $82,48 за барель.
Надії на можливість відновлення переговорів між США та Іраном з'явилися напередодні після заяви представника іранського МЗС Ісмаїла Багаї про те, що до Тегерана надійшли нові пропозиції щодо врегулювання кризи в регіоні. Однак через деякий час стало відомо, що єменські хусити оголосили про початок морської блокади Саудівської Аравії.
Пізніше Трамп написав у соцмережі Truth Social, що США будуть потужно завдавати ударів по Ірану у всіх випадках, коли через обстріли, що їх здійснює ця країна, гинутимуть американські військовослужбовці.
"Є певні надії на деескалацію конфлікту між США та Іраном. За повідомленнями, посередники пропонують сторонам 10-денне перемир'я, що може повернути їх до попереднього меморандуму про взаєморозуміння", - йдеться в огляді аналітиків ING.
Однак домогтися цього буде нелегко, оскільки між Вашингтоном і Тегераном зберігаються серйозні розбіжності, і Трамп попередив про заходи у відповідь після загибелі кількох американських військовослужбовців, зазначають експерти.
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